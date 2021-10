Santo Bar traz programação musical com sertanejo e forró

O local segue todos os protocolos de segurança contra a Covid

O fim de semana chegou e a diversão no Santo Bar é garantida! Se você gosta de música boa, o espaço conta com uma programação musical bem animada. O local segue todos os protocolos de segurança contra a Covid.

Nesta sexta-feira (22/10), o sertanejo anima o público com o cantor Igor Alencar, a partir das 21h. O artista traz os hits do momento, sucessos que marcaram gerações e músicas autorais. Já o sábado (23/10) é a vez do Forró Menino Rico agitar o lugar. A banda traz muito piseiro e forró eletrônico para ninguém ficar parado.

Santo bar

Endereço: CLN 201 Bloco C

Horário de Funcionamento: de terça-feira a sábado, das 11h às 0h

Telefone: (61) 3877-1001

Redes sociais: @santobarbrasilia