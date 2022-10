Sandy apresenta turnê “Nós, Voz, Eles 2” em Brasília

Antes da turnê atual, que estreou em agosto, Sandy estava longe dos palcos desde 2019

Nesta sexta-feira (21), a cantora e compositora Sandy vai apresentar a sua turnê “Nós, Voz, Eles 2” no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Os portões irão abrir a partir das 20h30. A realização do evento é da Quinto Continente.

Antes da turnê atual, que estreou em agosto, Sandy estava longe dos palcos desde 2019, quando apresentou ao lado do irmão, Junior Lima, a turnê comemorativa “Nossa História”.

No setlist de sua atual turnê, canções de sucesso como “Me espera”, “Aquela dos 30”, “Pra me refazer”, “Respirar”, “Eu só preciso ser”, “Pés cansados”, entre outras. Os ingressos ainda podem ser adquiridos pelo site Ticket 360 ou na bilheteria do local.

A turnê

Lançado pela primeira vez em 2018, o show “Nós, Voz, Eles 2” traz como inspiração a vontade de reunir boa música, grandes histórias e muita emoção, tudo compartilhado com o mundo inteiro nas plataformas digitais.

Além de se divertir e, em certos momentos, até se comover com os episódios da websérie e clipes – alguns com mais de 50 milhões de visualizações, através da turnê, Sandy promete levar muita emoção ao público que a acompanha durante seus mais de 30 anos de carreira.