Samba e pagode encerram primeira edição do Domingo no Parque

Evento que reúne música, gastronomia e diversão para jovens e adultos chega ao fim no próximo domingo

A primeira edição do Domingo no Parque, evento que leva música, gastronomia e diversão para crianças, jovens e adultos no Parque da Cidade, se encerra no próximo domingo (25). Para fechar com chave de ouro, haverá muito samba e pagode.

Clima de Montanha, Bira Cidade e Cantora Rita se apresentam. A festa começa às 11h e vai até às 23h, no estacionamento 10 do Parque da Cidade. A entrada é gratuita.

Serviço

Domingo no Parque

Domingo, 25 de setembro

Estacionamento 10 do Parque da Cidade

Entrada: gratuita

Mais informações pelo WhatsApp: (61) 99267-2003