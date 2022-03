Samba do Seu Antônio apresenta Péricles e Jorge Aragão em Brasília

O “Samba do Seu Antônio” chega em Brasília trazendo dois grandes ícones do samba: Péricles e Jorge Aragão, em 14 de abril

Seguindo todos os protocolos de segurança, os fãs poderão aproveitar a véspera de feriado para curtirem um show completo de cada um dos artistas no clube da AABB (Associação Atlética do Banco do Brasil).

O show terá apresentações de duas horas de cada artista e no intervalo contará com a presença de atrações locais como o Grupo BENZADEUS e a Banda 3AZERO.

Péricles, que é considerado porta-voz do samba e do pagode, apresentará o seu mais recente álbum “Tô Achando Que é Amor”. Além da música título do disco, ele cantará as regravações “Pupila” e “Mal-acostumado”. Também faz parte do setlist grandes hit’s de sua carreira e músicas atuais como “O Melhor do Mundo”, “Eu Odeio te Amar” e “Seja Bem-Vinda”.

O cantor e compositor Jorge Aragão comemora os 45 anos com a turnê “Novos Tempos”. Em seu novo projeto, o artista carrega a alegria e a resistência da arte popular brasileira. O repertório traz sucessos de todas as fases da carreira de Aragão, como “Coisa de Pele”, “Do Fundo do Nosso Quintal”, “Falsa Consideração”, “Feitio de Paixão” e “Você abusou”.

SAMBA DO SEU ANTÔNIO:

Atrações: Péricles e Jorge Aragão (Show Completo)

Atrações locais: Grupo BENZADEUS e BANDA 3AZERO

Local: Salão Social da AABB

End.: Asa Sul Trecho 2 Conjunto 17 20, St. de Clubes Esportivos Sul, Brasília – DF, 70200-020

Data: Quinta (véspera de feriado) 14 de abril de 2022

Horário: Abertura do evento às 20:30

Classificação indicativa: 16 anos

INGRESSOS:

SALÃO SOCIAL NÍVEL DO PALCO

PRIMEIRO LOTE:

R$ 160,00 (inteira)

R$ 80,00 (meia entrada) direito por lei

R$ 80,00 (meia entrada solidaria) doador de 1KG de alimento.

CAMAROTE: MEZANINO SUPERIOR

PRIMEIRO LOTE:

R$ 300,00 (inteira)

R$ 150,00 (meia entrada).

R$ 150,00 (meia entrada solidaria) Doador de 1KG de alimento.

Ingressos on-line: WWW.INGRESSONACIONAL.COM.BR

Pontos de venda físico: Free Corner – Conjunto Nacional, Brasília Shopping, Pátio Brasil, Terraço Shopping, Gilberto Salomão, Iguatemi, 308 sul e 304 sul.