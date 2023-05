Samambaia recebe o Festival Mulheres no Graffiti e Artes Integradas

Evento acontece no dia 13 de maio e tem programação recheada

O poder feminino da cena urbana brasiliense é celebrado no dia 13 de maio, com o 061 Citadinas – Festival de Mulheres no Graffiti e Artes Integradas, que acontece de graça no Galpão do Riso (QS 405 Centro Comunitário, Samambaia). Com uma programação inteiramente feminina, o público prestigiará atrações da cultura hip hop como rap, poesia falada, grupo de break com dança de rua (street dance). A iniciativa tem apoio do Fundo de Apoio a Cultura do Distrito Federal (FAC/DF).

A programação foi selecionada por meio de convocatória pública e quem fará a festa acontecer será o grupo de rap Donas da Rima, o grupo de break BsbGirls e a poesia será comandada por Caliandra Molotov. Para deixar a festa ainda mais acessível, haverá uma intérprete de libras no local.

Incentivo para novas artistas

Esta edição ofereceu a “Oficina de Formação Novas Chavosas no Graffiti” com atividades de formação para novas grafiteiras para fortalecer e incentivar a participação feminina no universo do Graffiti, além de potencializar profissionais e jovens aprendizes a criarem novas linguagens e pesquisas nesta arte. Foram ministradas quatro oficinas gratuitas em Samambaia, Ceilândia e Sol Nascente. Também aconteceram workshops com convidadas especiais como Naiana Nati, Syner, Miah e Owls, representantes da cena do grafitti brasiliense.

Concurso

Para as grafiteiras profissionais, a iniciativa abriu espaço para uma competição com mulheres para pintarem suas obras em um espaço disponibilizado pela produção do evento, no Galpão do Riso. As competidoras ganharam um kit de materiais para confecção de sua obra. Ao total, 21 grafites ganharam forma nos muros e destes, 10 serão selecionados a partir do dia 5/5 por meio de votação no Instagram do festival @061citadinas. Os 4 melhores trabalhos ganharão prêmios em dinheiro e o resultado será divulgado no dia 13, durante o festival.

SERVIÇO

061 Citadinas – Festival de Mulheres no Graffiti e Artes Integradas

Data: 13 de maio, das 16h às 21h

Local: Galpão do Riso (QS 405 Centro Comunitário, Samambaia)

Entrada: Gratuita

Informações: 9.9860-6125 ou [email protected]

