Sábado animado no Liberty Mall tem atrações gratuitas

Teatro infantil e oficinas agitam a programação infantil no shopping da Asa Norte, neste sábado, 23 de outubro, com entrada franca

Os sábados do Liberty Mall não poderiam estar mais animados. O shopping recebe a Cia de Teatro Néia e Nando com uma peça infantil diferente a cada semana. Neste sábado, 23 de setembro, é a vez de “Dora Aventureira” e sua turma animarem a tarde da criançada no centro de compras, a partir das 15h. A apresentação conta a história de Dora, uma garota de 8 anos, de ascendência latina, que embarca em inúmeras aventuras. Ela adora falar e ensinar inglês e sempre carrega uma mochila onde cabe qualquer coisa, além de um mapa falante. A programação infantil tem início às 14h, com oficinas Goumet e Salão das Princesas, no Espaço Cultural (2º piso do mall).

As oficinas Gourmet e Salão das Princesas têm início às 14h, com parada para a apresentação teatral (às 15h), retornando com as oficinas até às 17h. A entrada para assistir à peça é franca. Já, o acesso para as oficinas, também gratuitas, requer inscrição prévia pelo canal de Whatsapp da Cia Néia e Nando, pelo número (61) 98199-2120.

O Liberty, como é chamado pelos brasilienses, é um shopping charmoso localizado no coração da capital federal, fazendo parte do cotidiano de Brasília há 27 anos.









Programação completa (sábado, 23 de outubro)

Teatro infantil – Dora Aventureira

Horário: 15h

Entrada franca | Vagas limitadas.

Oficina Gourmet:

Horário: 14h às 15h e 16h às 17h.

Vagas limitadas até 20 crianças

Oficina Salão das Princesas:

Horário: 14h às 14h30, 14h30 às 15h, 16h às 16h30 e 16h30 às 17h.

Vagas limitadas (6 crianças por horário)

Crianças de 4 a 12 anos.

Serviço:

Sábado animado no Liberty Mall

Endereço: SCN Qd. 2 Bloco D, Asa Norte, Brasília/DF

Data: sábado, 23 de setembro, das 14 às 17h.

Contato: (61)3328 8915

Horário de funcionamento do shopping

Lojas e praça de alimentação: segunda-feira a sábado, das 9 às 21h

Apenas praça de alimentação: domingo, das 12 às 20h