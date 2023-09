Rolê Veggie amplifica cultura vegana em nova edição neste domingo (1º)

Promovido desde 2016, evento tem feira, atividades formativas e música. A entrada é gratuita

O Espaço Cultural Mapati recebe neste domingo (1º/outubro) o Rolê Veggie, iniciativa voltada para potencializar a cultura vegana no Distrito Federal. A partir das 9h e com entrada gratuita, o espaço recebe aulas e oficina de culinária, roda de conversas e DJ sets até o encerramento, às 19h.

A programação inclui duas aulas shows, uma sobre leites e queijos veganos, sob o comando de Cynthia Brant, às 14h; e outra, apresentada por Alana Rox, com dicas de preparo de refeições rápidas sem ingredientes de origem animal, às 16h. A chef Samara Dória promove uma oficina de comida vegetariana para crianças, às 10h. Durante todo o evento, a música fica por conta das DJs Loly e Rafa Ferrugem. Esta edição é realizada com fomento do Ministério da Cultura, por meio de emenda parlamentar da deputada federal Erika Kokay.

Da feira preparada para o Rolê Veggie participam expositores com produtos sem origem animal. Entre os itens comercializados estão cosméticos, roupas, calçados e alimentos 100% veganos, sendo que parte deles vem da economia circular, que contribui com a minimização do descarte de recursos.

Olhar ambiental

Realizado desde 2016, em mais de 20 edições, o evento é realizado sobre três pilares. Pelos animais, com o pensamento de que todos os seres são dotados de sentimentos; pelas pessoas, tendo em vista a promoção de uma cultura de relações afetivas; e pelo planeta, com a execução de práticas e ideias que contribuam com a redução do consumo de elementos fósseis e na mudança de matriz energética, fatores que impactam no aquecimento global e produção de alimentos.

Desde a sua criação, o Rolê Veggie promove atividades formativas e debates para que o tema seja amplificado na sociedade, de acordo com a produtora do evento, Dayse Hansa. “Queremos desmistificar tabus sobre essa cultura, inclusive para o público que não é adepto ao veganismo”, propõe.

Serviço

Rolê Veggie

1º de outubro (domingo), a partir das 9h

No Espaço Cultural Mapati (SHCGN 707, Bloco K, Casa 5 – Asa Norte)

Entrada gratuita

Classificação indicativa: livre

Instagram: instagram.com/roleveggie

Informações: (61) 98136 3035