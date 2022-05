Roda de Mamulengos ocupa a Torre de TV no próximo domingo

Evento integra a programação do II Encontro de Mamulengos do Distrito Federal, reunindo mestres, mestras e brincantes em apresentações simultâneas

No próximo domingo, dia 29 de maio, o II Encontro de Mamulengos do DF ocupará a Torre de TV com a Roda de Mamulengos. Ao todo, 15 grupos do Distrito Federal se apresentarão simultaneamente, brincando com o público das 14h às 17h. Um encontro para celebrar o Teatro de Bonecos Popular do Nordeste e fortalecer a salvaguarda dessa tradição que é patrimônio cultural do Brasil. A programação é gratuita e voltada a todas as idades.



Brasília é considerada a cidade fora do Nordeste com o maior número de brincantes de Mamulengo. Também chamado de Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, a tradição foi registrada no Livro de Formas de Expressão do Iphan, em março de 2015. Trata-se de uma brincadeira genuinamente brasileira, popular e diversa, originária em diferentes estados da região Nordeste e disseminada nacionalmente através dos processos de migração.



Além de promover apresentações culturais, o II Encontro de Mamulengos do DF se configura como um importante espaço de diálogos e articulações entre os detentores locais da tradição e órgãos públicos. Este segundo encontro teve sua primeira etapa realizada entre os dias 25 e 27 de maio, com um Seminário de Formação onde foi entregue à Secretaria de Cultura e ao Iphan-DF pedido de registro distrital do Mamulengo.

O II Encontro de Mamulengos do DF é realizado pela Associação Fuzuê de Arte e Cultura em parceria com a Associação Candanga de Teatro de Bonecos – ACTB. Conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura – FAC/DF e apoio da Superintendência do Iphan-DF.



Nas escolas

Após os espetáculos da Roda de Mamulengos no domingo, o encontro seguirá em atividade até o dia 15 de junho, com ações de educação patrimonial em escolas públicas. Serão realizadas 30 apresentações no formato de aula-espetáculo, em unidades de ensino de diferentes regiões administrativas do DF. As ações nas escolas contarão ainda com duas oficinas ministradas pela mestra bonequeira Tetê Alcândida: Confecção de Bonecos de Papel Machê e Oficina de Bonecos de Manipulação Direta.

PROGRAMAÇÃO

Mamulengo Presepada – O Romance do Vaqueiro Benedito

Mamulengo Sem Fronteiras – Exemplos de Bastião

Mamulengo Fuzuê – Benedito, Abençoado e Bendizido

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mamulengo Alegria – O Casamento de Chiquinha

Mamulengo Pilombetagem – Benedito e o Boi Pintadinho

Casa Moringa – Vereda dos Mamulengos

Mamulengo Lengo Tengo -As aventuras e desventuras de Benedito

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Voar Teatro de Bonecos – Tramóias para enganar a morte

Grupo Pirilampo – Pro povo rir, um pout pourri pirilampesco

Mamulengo Jatobá – As aventuras de Benedito

Circo Boneco e Riso – A vingança de Casimiro Coco e seus comediantes

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mamulengo Saruê – Vem brincar de mamulengo

Mamulengo Mulungu – Brincadeira de Mamulengo

Mestra Tetê Alcândida – Bonecos Gigantes





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SERVIÇO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

II Encontro de Mamulengos do DF – Roda de Mamulengos

Quando: 29 de maio, das 14h às 17h

Onde: Torre de TV – Eixo Monumental

Entrada: Franca

Classificação: Livre

Informações: www.teatrodebonecosdf.com.br

Redes sociais: @actb_teatro_de_bonecos