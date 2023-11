Rock na Ciclovia encerra temporada 2023 no Sesc Ceilândia

Evento ocorre no próximo dia 19, com entrada franca. Veja as bandas participantes

O festival Rock na Ciclovia se encaminha para a última escala na temporada 2023. O evento de encerramento ocorrerá no próximo dia 19 de novembro (domingo), das 16h às 20h, no Sesc de Ceilândia Norte. As atrações da vez serão as bandas Astride, Baratas de Chernobyl (formada na Ceilândia), Caos Lúdico, Detrito Federal (comemorando 40 anos), Dom Ticones e Entidade e Nume Consense. A entrada é franca. Com o objetivo de dar vez e voz às bandas de rock independentes, o Rock na Ciclovia começou em 1982. Depois, houve um hiato e, em 2015, Philippe Seabra assumiu a tutela do festival. A intenção atual é levar o evento às regiões administrativas. Neste ano, já foram contempladas Taguatinga, Sol Nascente e Gama, além da Asa Sul. Serviço

No Sesc Ceilândia (QNN 27, Área Especial S/N – Ceilândia Norte)

Entrada franca e classificação indicativa livre

Mais informações: @rocknacicloviadf | (61) 98205-2029