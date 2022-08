Rock com humor, teatralidade e misticismo são as atrações do Alto Volume, nesta quarta

As bandas Calliandra, 3 e a Verotecnia, Bananas Caipiras e DJ Razec, se apresentam no palco do O’Rilley

As bandas Calliandra, 3 e a Verotecnia, Bananas Caipiras e DJ Razec, se apresentam em mais uma edição do Quarta Autoral do Alto Volume no O’Rilley, partir das 20h, desta quarta-feira (17). Os ingressos custam R$ 20.

Frequentadora assídua do palco do O’Rilley, a banda Calliandra está de volta com seu Indie Rock. Com vocal feminino, a Callindra traz aquele ar de trilha sonora de filmes – inclusive de terror da melhor qualidade.

Com seu ar místico, 3 e a Verotecnia mistura em sua musicalidade ritmos afros, indígenas e muito Rock, tudo para que o público possa se conectar com a espiritualidade do número três.

E para completar a noite o palco contará com a banda Bananas Caipiras. Com bom humor, o grupo une Rock, Folk e teatralidade em suas letras.

“Será mais uma noite muito especial para nós. O Rock autoral está consolidado no O’Rilley e o público vindo com cada vez mais peso. Não apenas aqueles que já conhecem as bandas, mas também quem queira conhecer o novo movimento. As Quartas Autorais do Alto Volume são a prova viva que o Rock de Brasília se renovou. Tanto que cada vez mais casas estão abrindo espaço para a cena autoral”, destaca o produtor e idealizador do Alto Volume, Cezar Degraf (Vontana).

O Alto Volume é atualmente uma das principais vitrines do Rock autoral do Distrito Federal e do Entorno, mantendo o legado da cidade como pólo de todos os estilos do gênero. Isso se reflete na pluralidade de bandas que vem se apresentando nas Quartas Autorais do O’Rilley.

Serviço

Alto Volume apresenta: Calliandra, 3 e a Verotecnia, Bananas Caipiras e DJ Razec

Local: O’Rilley na 409 Sul

Dia: 17 de Agosto

Horário: 20h

Entrada: R$ 20