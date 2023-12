Ritmos Ancestrais realiza intercâmbio entre o samba de roda e o jongo do DF, BA e SP

Sambadeiras de Roda (DF), Jongo do Cerrado (DF), Verônica Mucúna (BA), Mãe Natureza (BA) e Jociara Souza (SP) promovem oficinas e apresentações na cidade

O Jongo e o Samba de Roda são manifestações artísticas tradicionais que desempenham um papel significativo na história cultural do Brasil, ecoando os ritmos ancestrais, de África, preservando e enriquecendo o patrimônio cultural de comunidades brasileiras. O Samba de Roda, originário do estado da Bahia, e o Jongo, com raízes em diferentes regiões do país, representam não apenas formas de entretenimento, mas também narrativas de história, resistência, identidade e pertencimento. Essas expressões são símbolos de preservação das tradições ancestrais e influenciam diretamente a cultura brasileira.

Seguindo esse cortejo da nossa história cultural, surge o projeto Ritmos Ancestrais, com um intercâmbio entre Jongo e Samba de Roda do DF, BA e SP. De quarta-feira (6) a sábado (9), serão promovidas oficinas e apresentações com as Sambadeiras de Roda (DF), Jongo do Cerrado (DF), Verônica Mucúna (BA), Mãe Natureza (BA) e Jociara Souza (SP).

A proposta da imersão é adentrar as origens, características distintivas e o impacto cultural do Jongo e do Samba de Roda nas expressões de roda que se originaram a partir delas e qual o impacto se tem na cultura do Distrito Federal. Iremos compreender como essas práticas artísticas refletem a interseção de ritmo, movimento e cultura, desempenhando um papel vital na identidade e no patrimônio das comunidades que as mantêm vivas.

As vivências individuais de cada manifestação tem o valor de R$ 45, e a imersão coletiva, R$ 65. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla.

Programação

– Vivência de Samba de Roda com Verônica Mucúna (BA)

06/12/23 – Quarta – 19h

Espaço Nuvens i Flores – Guará

– Vivência de Samba no Corpo com Mãe Natureza (BA)

07/12/23 – Quinta – 19h

Espaço Nzinga DF – Conic

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

– Vivência de Jongo com Jociara Souza (SP)

08/12/23 – Sexta – 19h

Espaço Luz de Yorimá – Asa Norte

– Imersão Ritmos Ancestrais

09/12/23 – Sábado

Espaço Renato Cultural Renato Russo – Asa Sul

E no sábado, dia 09, às 18h, acontece uma grande celebração com os grupos e artistas da BA, SP e DF, na Ecofeira o Mercado Sul, em Taguatinga. Esse último festejo é gratuito.

SERVIÇO

Ritmos Ancestrais

De 06 a 09 de dezembro

A partir de R$ 45. Ingressos no Sympla