Riotur divulga lista preliminar de blocos de rua do carnaval 2023

O bloco está na rua. O folião, depois de dois anos sem o contagiante som carnavalesco dos blocos de rua, em 2023 terá direito a toda alegria que ficou contida em dois anos de pandemia. É escolher a fantasia, os blocos que pretende curtir e, com muita harmonia, ir atrás dos que mais curte.

A Riotur informa que este ano o público estimado será de cinco milhões de pessoas, o número preliminar de desfiles será de 433, blocos inscritos para desfilar é de 613. Em 2020, esse número foi de 754 e ocorreram 427 desfiles. Este ano o número de desfiles na Zona Sul do Rio será menor do que em 2020. Naquele ano, foram 110, em 2023 serão 94.

“Já é uma tradição que os blocos de rua arrastem milhares de foliões por todos os cantos da Cidade. Ete ano estamos fazendo pequenos ajustes para que a retomada do Carnaval de rua no Rio seja espetacular. Organização, acessibilidade e muita alegria serão a marca do Carnaval de rua 2023”, destaca Ronnie Costa – Presidente da Riotur

A partir do dia 20 de janeiro, data do início oficial dos desfiles, a Prefeitura vai disponibilizar 220 ambulâncias e oito postos médicos que serão operados pela Secretaria Municipal de Saúde. O objetivo é não inflar o sistema público com atendimentos médicos de baixa complexidade.

O folião vai contar ainda com 34 mil banheiros químicos posicionados por onde passarão os blocos, sendo 10% para pessoas com deficiência, os chamados PCDs. O número de operadores de trânsito mais do que dobrou, neste ano serão 3.250 agentes, em 2020 foram 1.500. E para ajudar na limpeza da cidade a Comlurb vai disponibilizar mil contentores de 240 litros.

Dez mil vendedores autônomos serão cadastrados, identificados com colete e receberão treinamento da Riotur para atuar nos blocos.

Os desfiles dos megablocos (Bola Preta, Fervo da Lud, Bloco da Anita, Monobloco, Chora me Liga e Carrossel de Emoções) terão o circuito de desfiles no centro, para dar mais a logística na hora de dispersão.