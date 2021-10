Grande aposta: Réveillon 360° figura entre as principais festas da virada em Brasília, confira!

O evento será às margens do Lago Paranoá, próximo à Concha Acústica, e contará com uma programação para todos os gêneros musicais, com destaque para a dupla sertaneja Diego & Victor Hugo. Os ingressos já estão à venda, podendo ser adquiridos pelo site e app do Furando A Fila

Elogiada pelos brasilienses que estiveram presentes na festa da virada de 2019 para 2020, o Reveillon 360° está de volta! Seguindo a mesma linha da primeira, o evento tem como grande aposta a variedade musical, open bar e open food.

Às margens do Lago Paranoá, próximo à Concha Acústica, o Reveillon 360° vai contar com um inovador e exclusivo palco em 360° graus, onde a atração principal é a dupla sertaneja Diego & Victor Hugo, que inclusive tem uma relação de muito amor com a capital, onde até já gravaram um DVD em Brasília. Os músicos vão cantar seus principais hits, entre eles Facas, Remédio e O Alvo, além de outros sucessos sertanejos.

Outras três atrações também já foram anunciadas, são elas: o grupo de pagode Kamisa 10 que está bombando no Centro-Oeste, com músicas com quase 2 milhões de reproduções; o cantor brasiliense Raffa, com um vasto repertório dos principais cantores de axé do Brasil; além do grupo BenzaDeus e DJ Guuga.

O evento será open bar com vodka premium, whisky importado, gin premium, madame G, cerveja, água de coco, água tônica, água mineral, água com gás, refrigerante, suco, energético, espumante, shot de bananinha e shot de tequila. Enquanto na gastronomia o menu será de salgados finos, caldos, massas e sobremesas.

Serviço

Reveillon 360° com Diego & Victor Hugo

Onde: SCEN, Tr. 1 – Brasília-DF

Quando: 31 de dezembro, a partir das 22h;

Atrações já confirmadas: Diego & Victor Hugo, Kamisa 10, Raffa e BenzaDeus

Os ingressos já estão à venda, podendo ser adquiridos pelo site e app do Furando A Fila.

Para mais informações: instagram.com/reveillon360oficial/

Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais.