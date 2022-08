Restaurante se torna palco para homenagem a Luiz Melodia

Show “Melodia, Sergio Sampaio e outras canções” é apresentado por Renato Piau, músico conceituado que acompanhou Luiz Melodia por mais de 30 anos

O restaurante de carnes Assados do Fred recebe, neste sábado (6), o show “Melodia, Sergio Sampaio e outras canções”, apresentado por Renato Piau, músico conceituado que acompanhou Luiz Melodia por mais de 30 anos, além de nomes como Tim Maia, Raul Seixas, Odair José, Chico Anísio, Sergio Sampaio, dentre outros.

O show começa a partir das 13h.

Serviço

Assados do Fred recebe show em homenagem a Luiz Melodia

Data: 06/08/2022

Horário: 13h

Endereço: CLS 302 Bloco C loja 02 – Quadra do Fashion Mall – Asa Sul – DF

Contato/reservas: (61) 3877-8939 – WhatsApp