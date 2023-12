Restaurante promove o “Réveillon dos Ansiosos” com Leandro Hungria

No menu, além dos pratos clássicos e especiais da casa, haverá uma variedade de petiscos e entradas deliciosas

O Restaurante Universal vai promover, na próxima quinta (21/12), mais uma edição da festa “Réveillon dos Ansiosos”. O evento terá início às 20h, com muita música sob o comando do DJ Leandro Hungria.

No menu, além dos pratos clássicos e especiais da casa, haverá uma variedade de petiscos e entradas deliciosas. Para as bebidas, carta ampla de vinhos, drinks exclusivos e Open Chandon por apenas R$ 79 por pessoa para quem garantir com antecedência.

Para participar da festa exclusiva do Universal não haverá a cobrança de convites, apenas reservas. Mas lembre-se de garantir logo sua mesa, pois os lugares são limitados. Para reservar mesas, basta entrar em contato pelo número (61) 99861-4084.

“Foi um ano marcante para nós do Universal e, por isso, queremos brindar e comemorar em grande estilo e com nossos clientes que estão com a gente ano após ano. Será uma noite mágica de celebração e isso o Universal faz com maestria”, afirma a diretora comercial do Universal, Estefania Morey.

Serviço:

Réveillon dos Ansiosos

Quinta-feira, 21 de dezembro

A partir das 20h

No Restaurante Universal – 210 Sul

Couvert artístico: R$ 30

Reservas: (61) 99861-4084