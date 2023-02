Ressaquinha de Carnaval traz Suvaquinho da Asa e Orquestra Marafreboi

Evento é gratuito e promete muita folia para a criançada

A tradicional Ressaquinha de Carnaval está de volta no Taguatinga Shopping! Para os foliões mais animados, o TGS celebra a data com uma programação especial para a criançada, no final de semana dos dias 25 e 26 de fevereiro. Serão dois dias de folia gratuita com muita música e apresentações dos bloquinhos Suvaquinho da Asa e Orquestra Marafreboi. A experiência fica ainda mais divertida com a presença de um DJ, pintura de rosto, personagens fantasiados e muito brilho. Separe sua fantasia e venha pular conosco! Anota aí: a festa ocorrerá das 15h às 18h, na Praça de Vidro. Interessados podem retirar sua pulseira de entrada nas lojas infantis do shopping.

Durante o evento, os pequenos receberão kits especiais com confetes e serpentina para curtir o carnaval. “Convidamos não só a criançada, mas todo o público para aproveitar a festa em família. Encerraremos o carnaval com chave de ouro e muita animação”, afirma Maíra Garcia, gerente de marketing do Taguatinga Shopping.

Confira a programação:



25 de fevereiro, sábado

15h às 16h – DJ + pintura de rosto e animação infantil

16h às 18h – Bloquinho com a Orquestra Marafreboi



26 de fevereiro, domingo

15h às 16h – Dj + pintura de rosto e animação infantil

16h às 18h – Bloquinho com o Suvaquinho da Asa

Serviço

Ressaquinha de Carnaval – Taguatinga Shopping

Quando: 25 e 26 de fevereiro de 2023

Horário: das 15h às 18h

Local: Praça de Vidro

Entrada gratuita mediante retirada de pulseira nas lojas infantis

Alphabeto, Hering Kids, Tip Top, Puket e Mini Melissa Clube (1° piso)

Milon, Malwee Kids, Teens e Kids e Tuti Kids (2° piso)