Respeitável público, o Sesc Festclown 20 Anos vem aí!

O evento é promovido pelo Sesc-DF e será realizado de 30/11 a 4/12, em todas as unidades da capital

Aos amantes da cultura circense: de 30 de novembro a 4 de dezembro, o Serviço Social do Comércio (Sesc-DF) promove o maior festival de palhaçaria da América Latina, o Festclown, que completa 20 anos em 2022 muita festa! O evento gratuito vai contar com mais de 40 atrações, de vários estados do Brasil e também com programação especial internacional, da Argentina, México e Suíça, que serão espalhadas pelos teatros do Sesc-DF.

Haverá ainda uma programação na praça das entrequadras 705/706 Sul, com lona de circo, diversos espaços interativos, brincadeiras e atrações para todas as idades.

Durante quatro dias, nossa cidade será tomada pela energia contagiante, alegre e festiva de palhaços e palhaças do Distrito Federal, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Argentina, México e Suíça. Serão mais de 40 apresentações com entrada franca.

Confira a programação: