Representante do Amazonas vence Miss Brasil Mundo 2022

O pódio foi representado por Gaby Araújo, do Espírito Santo, em segundo lugar, e Ana Carolina Manginelli, de São Paulo, em terceiro

Na noite desta quinta-feira, dia 4, ocorreu a final do Miss Brasil Mundo 2022. Na ocasião, quem conquistou o título foi Leticia Frota, 20, representante de Manaus e Miss Amazonas.

O concurso contou com 36 participantes, e pela primeira vez a faixa foi dada ao Amazonas. O pódio foi representado por Gaby Araújo, do Espírito Santo, em segundo lugar, e Ana Carolina Manginelli, de São Paulo, em terceiro.

Com o título, Leticia se prepara para representar o Brasil no Miss World (Miss Universo, em português), previsto para ocorrer no fim deste ano, nos Estados Unidos.

Natural de Manaus, Leticia é modelo, influenciadora digital e estudante de Psicologia. No Instagram, ela foi prestigiada no perfil do concurso e está recebendo o carinho do público nos comentários.

Estadão Conteúdo.