Renato e Chico Teixeira fazem show gratuito em Brasília

Pai e filho se apresentam em homenagem ao Dia dos Pais

Os artistas Renato e Chico Teixeira se apresentam neste sábado (12) no Varandão do Pátio Brasil, a partir das 18h, com entrada gratuita. O show é uma homenagem ao Dia dos Pais, comemorado no dia seguinte.

Pai e filho, Renato e Chico prometem um repertório inédito, passando por ritmos como folk, MPB, blues e o tradicional caipira.

“Estou muito feliz em poder fazer esse show com meu filho Chico Teixeira, ainda mais na capital federal, pois estar em Brasília é muito mágico, para um amante da arquitetura assim como sou”, comenta Renato. “O conceito desse show exclusivo é contar, através da trajetória do meu pai, um pouco da história do nosso país”, antecipa Chico.

Serviço

Show Renato & Chico Teixeira – Homenagem ao Dia dos Pais

Sábado, 12 de agosto

A partir das 18h

Varandão do Pátio (área externa do Pátio Brasil Shopping) – SCS, qd. 7, bloco A, Asa Sul, Brasília-DF

Entrada gratuita

Mais informações: www.patiobrasil.com.br | @patiobrasil | (61) 2107-7400