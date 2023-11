Recém-inaugurada, A Casa de Jorge oferece programação musical

Muito samba, axé, forró e pop vão animar o público presente, tanto no almoço quanto no jantar

Recém inaugurada, a Casa de Jorge busca se destacar por sua programação musical e gastronômica logo nos primeiros dias de vida. Localizada no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (Saan), o empreendimento aposta no fomento e na união da cultura literária, musical e gastronômica, além de ter o bar e restaurante funcionando 24 horas.

Sob curadoria do produtor musical Renato Borba, A Casa de Jorge aposta em diferentes manifestações musicais a cada dia da semana. “Segunda-feira será o dia do jazz, terça-feira clássicos da música internacional, quarta-feira MPB, Reggae e Pop, quinta-feira dia de rock, sexta-feira pagode e axé, sábado roda de samba e forró, enquanto domingo modão e sertanejo”, explica Borba.

O público que for conhecer este novo espaço poderá curtir a seguinte programação de quinta a domingo:

Quinta-feira: Jorge and Roll apresenta Diego Azevedo e convidados (20h – rock e pop);

Sexta-feira: Mistura 61 e Thiago Nascimento (21h – pagode e axé);

Sábado (almoço): Roda de Samba Sagaz e Fábio Lima (12h – samba);

Sábado (à noite): Encosta Neu e Só pra Xamegar (21h – forró);

Domingo: Guilherme Santos e Igor Tavares (13h – modão e sertanejo).

Churrascada no Pit-Smoker com chef Bilt Lima

Aos sábados e domingos, sempre a partir de 12h, a aposta é o churrasco no pit-smoker e no fogo de chão. Costela fogo de chão (R$ 61 – 300g), Picanha (R$ 81 – 300g), Cupim (R$ 57 – 300g), Ancho (R$ 73 – 300g), Coxa e sobrecoxa (R$ 39), Costelinha suína (R$ 51 – 300g), Linguiça (R$ 43 – 300g), Pão de alho (R$ 21), e Arroz Carreteiro (R$ 45 – 350g), além da farofa e do vinagrete que são servidos como couvert da casa.

Serviço

A Casa de Jorge – Semana de Inauguração

Saan, quadra 01, lote 940

Horário de funcionamento: de segunda a domingo, 24 horas

Entrada: quinta-feira após às 20h (R$ 20); sexta-feira após às 20h (R$ 30); sábado 12h às 19h (R$ 15); sábado a partir das 19h (R$ 30); domingo, entrada gratuita

Para mais informações: @acasadejorge e (61) 3060-0796