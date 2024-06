Itapoã se prepara para a 6ª Parada do Orgulho LGBT

A cidade do Itapoã se prepara para receber mais uma edição da Parada do Orgulho LGBT no dia 07/07 (domingo). O evento se tornou símbolo de celebração e luta pela diversidade na região. A comunidade LGBT se reunirá na Entrada Del Lago a partir das 14h para uma tarde de manifestações artísticas e políticas.

Realizado pelo INPDH – Liberdade, Igualdade e Fraternidade, a parada faz parte da 6ª edição do Projeto LGBT em Ação, que visa trabalhar com ações em prol da visibilidade e enfrentamento à violência contra a comunidade LGBT. O presidente do instituto, Allysson Prata, fala sobre a história do movimento na cidade e a importância de manifestações culturais como essa:

“A Parada do Orgulho LGBT do Itapoã não é apenas uma celebração festiva, mas um espaço de resistência e conscientização, onde a comunidade se reúne para reafirmar seus direitos e exigir igualdade de tratamento. Todos são bem-vindos para participar deste evento inclusivo.”

Além de performances de Drag Queens e DJs da comunidade LGBT de todo o Distrito Federal, a parada contará com militantes do movimento para discutirem políticas públicas que assegurem o direito à vida e à plena cidadania do segmento. O evento é aberto ao público.

Até setembro, a 6ª edição do Projeto LGBT em Ação realizará um circuito de paradas em diversas regiões do Distrito Federal para discutir a LGBTfobia e celebrar a diversidade na capital federal.

Veja o calendário completo:

● Samambaia – 26/05, às 14h.

● Cruzeiro/Sudoeste/Octogonal – 09/06, às 14h

● Riacho Fundo II – 23/06, às 14h.

● Itapoã – 07/07, às 14h.

● Águas Claras – 21/07, às 14h.

● Brasília – 28/07, às 14h.

● Planaltina – 04/08, às 14h.

● Brazlândia – 08/09, às 14h.

● Ceilândia – 22/09, às 14h.

Projeto LGBT Em Ação

Fundado em 2017, o projeto LGBT em Ação foca em ações em prol da visibilidade, promoção e defesa dos direitos, enfrentamento à violência, a todo tipo de preconceito e discriminação contra a comunidade LGBT.

O projeto é idealizado pelo INPDH – Liberdade, Igualdade e Fraternidade, organização da sociedade civil voltada para a promoção de direitos humanos e valorização da vida.

No ano passado, a 5ª edição contou com a inauguração do Ponto da Diversidade, na cidade do Gama. O espaço realizou diversas oficinas de produção e encontro de convivência e lazer comunitário. Além disso, também realizou o circuito de paradas em diversas regiões do Distrito Federal.