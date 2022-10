Racionais MCs faz show em Brasília em novembro

Os ingressos vendidos em 2020 serão válidos para a apresentação do próximo dia 5

Um dos maiores grupos de rap do país, o Racionais MCs desembarca em Brasília no próximo dia 5 para uma apresentação no Estádio Nacional Mané Garrincha. O show está marcado para a partir das 21h.

Formado por Mano Brown, Ice Blue, Edi Rock e KL Jay, o grupo sempre foi sinônimo de luta contra preconceitos, exclusão social, abuso de autoridades e outros problemas que afetam a vida de negros e pobres. Neste ano os Racionais MC’s já passaram pelos Estados Unidos, com sua turnê de os 30 anos de carreira, e pisaram pela primeira vez no Rock In Rio, no Palco Sunset.

O evento é realizado por Funk da Elite e KDU Produções. Os ingressos estão à venda no site Furando a Fila. O show estava marcado para 2020, mas precisou ser adiado devido à pandemia de covid-19. Os ingressos vendidos à época serão válidos para a apresentação do próximo dia 5.

Racionais MCs em Brasília

Local: Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília-DF

Data: 5 de novembro, sábado

Horário: a partir das 21h

Ingressos à venda no site Furando a Fila