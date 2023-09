Quinta do Jazz recebe Iara Gomes e Lucas Fernandes

Show gratuito acontece no Jardim Urbano, localizado no 3º piso do shopping Conjunto Nacional

Para quem curte jazz, a pedida da semana é a Quinta do Jazz do Conjunto Nacional. O projeto, realizado sempre às quintas-feiras, no Jardim Urbano do shopping, traz uma diversidade de talentos do cenário musical brasiliense para apresentações gratuitas.

Amanhã (21), os artistas Iara Gomes e Lucas Fernandes apresentam o melhor do jazz com repertório que traz canções autorais e de nomes consagrados do país.

Pianista, compositora e arranjadora, Iara é natural de Brasília e destacou-se na capital por seu trabalho autoral e atuação na música instrumental brasileira e no jazz. No Conjunto Nacional, ela se apresenta ao lado do baixista Lucas Fernandes, que tem experiência em diversas formações de jazz, música instrumental e pop.

Lucas Fernandes. Foto: Divulgação

Na Quinta do Jazz, além da música, as operações em funcionamento no Jardim Urbano Gastronômico oferecem cardápio promocional. As ofertas variam em cada unidade, de acordo com a data da apresentação. O Jardim Urbano fica localizado no 3º piso do shopping e tem acesso pelos elevadores da Torre Vermelha ou escada fixa da Praça de Alimentação Sul.

Serviço

Quinta do Jazz

Data: 21 de setembro (quinta-feira) – Iara Gomes e Lucas Fernandes

Horário: a partir das 18h

Local: Jardim Urbano do Shopping Conjunto Nacional (3º piso, acesso pelos elevadores da Torre Vermelha ou escada fixa da Praça de Alimentação Sul)

Entrada gratuita