Quinta do Jazz no Cantucci Osteria

Os amantes de um bom som podem celebrar. O projeto Quinta do Jazz do Cantucci Osteria está de volta! Duas vezes ao mês, o restaurante oferece aos clientes da casa a possibilidade de unir o melhor da gastronomia italiana com uma boa música para alegrar ainda mais o ambiente, totalmente reformado. Em sua primeira apresentação, o projeto recebe a dupla Bruno Medina e Serge Frasunkiewicz. O show ocorre no dia 3 de dezembro, a partir das 20h.

Bruno Medina Pegoraro é Mestre em Música (Jazz) pela University of Louisville (EUA). O músico também foi ganhador do Prêmio Massimo Molinero em Avigliana (Itália), conferido a jovem solista de jazz do hemisfério sul. Com seu saxofone, seu repertório encanta com o melhor da música brasileira e internacional.

Nascido numa família de forte tradição musical, Serge Frasunkiewicz iniciou seus estudos na área aos 4 anos de idade. O músico já participou de uma turnê nacional como correpetidor e também, de workshops de grandes pianistas de jazz em Nova Iorque, como Barry Harris e Fred Hersch. Foi um dos fundadores do Centro Artístico Cultural Affinity Arts e do Affinity Jazz Trio. Ao longo de sua carreira, Serge se apresentou com grandes nomes da música brasileira e internacional, incluindo Gilberto Gil, Oswaldo Amorim, Alexandre Carvalho, Kiko Freitas, Pablo Fagundes, entre outros.

Para as crianças

Além da boa gastronomia, preço justo e ambiente acolhedor, o novo Cantucci Osteria fechou uma parceria especial para a criançada. Agora, os pequenos que forem acompanhar os pais ou responsáveis na experiência gastronômica terão um espaço para se divertir com monitores. De terça a quinta feira, a brinquedoteca funciona das 17h às 23h. Às sextas, sábados e domingo o horário para a diversão é das 12h às 15h (almoço) e das 18h às 23h (jantar).

A brinquedoteca atende a crianças de 3 a 14 anos de idade. Para aproveitar o ambiente o valor é R$25 (vinte e cinco reais) por criança. A partir da segunda (sendo da mesma família), o valor fica R$12,50 (doze reais e cinquenta centavos), pelo tempo máximo de três horas.

Serviço

Quinta do Jazz no Cantucci Osteria

Data: 3 de dezembro

Hora: a partir das 20h

Músicos: Bruno Medina e Serge Frasunkiewicz

Endereço: CLN 403, Bloco E Loja 03

Telefone: (61) 3328-5242