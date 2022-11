Quem quer pular de paraquedas? Associação promove campanha gratuita

Ao todo, serão cinco vagas disponíveis para pessoas com ou sem deficiência que frequentam e acompanham o trabalho do UNA Parque. Os saltos estão marcados para sexta (11). Saiba como participar

A fim de promover uma experiência radical para os apaixonados por altura e por salto de paraquedas, a Unidade Nacional de Acessibilidade, o UNA Parque, em parceria com a Associação Brasileira de Paraquedistas, se uniram para proporcionar muita aventura e diversão para diferentes públicos. A parceria vai permitir que cinco pessoas saltem de paraquedas no projeto Se Joga na Esplanada.

Para participar da campanha é simples. Os interessados devem curtir o post oficial da parceria na página do Instagram do UNA Parque; seguir as páginas do UNA Parque, da Associação Brasileira de Paraquedistas e do Unicom Shopping da Saúde; marcar três amigos nos comentários da publicação oficial e compartilhar o post nos stories, marcando o perfil do UNA Parque.

Das cinco vagas, três serão destinadas para pessoas com qualquer tipo de deficiência e duas para pessoas sem deficiência, mas que frequentam e acompanham o trabalho do UNA Parque, primeiro parque 100% inclusivo do Brasil.

O resultado sairá na página do parque nesta terça-feira, 8, às 20h, e os saltos acontecerão no dia 11 de novembro, às 9h, saindo da Biblioteca Nacional. É importante frisar que os vencedores irão participar de uma avaliação médica no dia 09 para ver se estão aptos para saltar.

Serviço

Se Joga na Esplanada – salto de paraquedas gratuito

Sorteio: terça-feira, 8 de novembro, às 20h no perfil oficial do UNA Parque

Saltos: sexta, 11 de novembro, às 9h saindo da Biblioteca Nacional

Mais informações: @unaparque