Queen Experience In Concert retorna a Brasília após sessão de grande sucesso para exibição extra!

Musical foi apresentado em julho, na sala master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, no qual teve todos os ingressos esgotados. Atendendo aos pedidos dos fãs, a produtora abriu nova agenda, e desembarca na capital em 19 de novembro. Os ingressos estão à venda pelo site ou app Furando A Fila e custam a partir de R$ 65

16 de julho de 2022 se tornou uma das datas mais marcantes para todo o elenco do musical Queen Experience In Concert e das produtoras BRZ Produções e Equinox Entretenimento. A data na ocasião, foi o dia em que o espetáculo foi apresentado em Brasília, no auditório master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, com todas as cadeiras ocupadas, ingressos esgotados, uma fila de espera por possíveis desistências, e um pedido em coro: o retorno do projeto à capital para uma nova sessão.

O pedido foi atendido, e o musical com toda sua orquestra, bailarinos, atores e banda, retornam a Brasília para uma nova apresentação, em 19 de novembro, às 20h30, no mesmo auditório onde fizeram história.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pelo site ou app Furando A Fila, e custam a partir de R$ 65 (superior lateral), R$ 75 (superior central), R$ 95 (especial lateral), R$ 105 (especial central), R$ 115 (gold), R$ 135 (vip central), R$ 150 (camarote) R$ 165 (premium), R$ 800 (sofá premium 4 lugares). Os valores são referentes a meia-entrada, com exceção do sofá premium, que é um valor único.

O musical

Bohemian Rhapsody, Don’t Stop me Now e We Are The Champions são apenas três das inúmeras músicas de sucesso emplacadas pelo Queen, entre as décadas de 1970 e início dos anos 1990. Liderada pelos músicos Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon, a banda de rock tornou-se uma das maiores de todos os tempos, e até hoje no mundo todo segue sendo homenageada com premiações, filmografias, livros e covers em espetáculos.

“Freddie Mercury e a banda Queen tiveram uma ligação muito forte com o Brasil, em 1985, no Rock In Rio, quando suas músicas foram cantadas em coro por mais de 300 mil pessoas. Essa apresentação foi um marco e as lembranças transcendem por gerações até hoje. Produzir um musical como esse em homenagem a essa grande banda, e na capital do nosso país, onde é considerada o berço do rock, é indescritível, tenho certeza que será muito emocionante e maravilhoso”, conta Rafael Freire, produtor responsável pelo Queen Experience em Brasília.

A turnê já percorreu mais de 100 cidades brasileiras, como São Paulo, Porto Alegre, Santa Catarina, Curitiba, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, João Pessoa, Foz do Iguaçu, Maceió, Joinville, Natal, Fortaleza, Manaus, Boa Vista, Campinas, Santos, entre outras. Tendo sua experiência internacional com turnê no Chile, Argentina e Uruguai.

Queen Experience in Concert é considerado um dos maiores tributos Queen das Américas e já foi assistido neste curto período por mais de 250 mil pessoas.

Serviço

Queen Experience In Concert – Brasília

Onde: Centro de Convenções Ulysses Guimarães (Eixo Monumental, Brasília-DF)

Quando: sábado, 19 de novembro, a partir das 20h30

Ingressos: a partir de R$ 65 (meia-entrada), podendo ser adquiridos pelo site ou App Furando A Fila

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 14 anos

Para mais informações: (61) 9 9829-5232