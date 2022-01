Quanto Café abre espaço para as artes visuais e recebe, o artista plástico Alexandre Coelho de Sousa

De premiada carreira como ilustrador e designer, o artista ocupa a galeria com trabalhos recentes em tinta acrílica, sobre traços que resgatam o grafite em papel

Minimalista e despojado, onde a arte da boa gastronomia brinda seus clientes com pratos que esbanjam requinte e boa apresentação, o Quanto Café (CLN 103) convida seus clientes ao encontro com outra vertente, a das artes visuais.

Neste novo espaço, recém-aberto com a ampliação do Quanto, bem ao lado da loja onde as delícias do cardápio são servidas e às tardes de sábado pode-se apreciar uma boa música ao vivo, tem-se agora a oportunidade de contemplar obras artísticas.

Concebido para abrigar mostras temporárias, quem inaugura o espaço é Alexandre Coelho de Souza. Para a exposição, o mineiro de Belo Horizonte trouxe pinturas em tamanhos variados e com aplicação de tintas acrílicas. Nestes trabalhos, procura resgatar a tradição mineira do desenho, do grafite em papel.

Bacharel em Artes Visuais com ênfase em Cinema de Animação pela Faculdade de Belas Artes da UFMG, atuou na editoria de artes do Jornal Estado de Minas, por 22 anos. Como desenhista, ilustrou livros infantojuvenis e teve trabalhos publicados na revista Playboy. Acesse alexcoelho.com.br para conhecer melhor as peças do artista.

Entre os prêmios recebidos como ilustrador, destacam-se o Excelência Gráfica Society for News Design, nos anos de 1998 e 1999, e nos 9º e 10º Salões Internacionais para Imprensa, em Porto Alegre. Alexandre já expôs suas obras nas galerias da Fundação Clóvis Salgado, do Centro de Referência Áudio Visual, do jornal Estado de Minas e do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas.

Visitantes e clientes do Quanto Café também poderão conhecer peças em cerâmica artística e utilitária assinadas pelo assessor de imprensa Rodrigo Machado. Seu encontro com a produção de obras em cerâmica de alta temperatura se deu no início da quarentena imposta pela pandemia de Covid-19. A paixão foi imediata e o motivou a criar a Esbarro Cerâmica, marca que tem como identidade a criação de peças exclusivas.

Serviço:

Exposições de Alexandre Coelho de Souza e Rodrigo Machado

Local: Quanto Café

Endereço: CLN 103 Bl. A, Asa Norte – Brasília

Dias e horários: de segunda a domingo, das 12h às 21h

Visitação: até 31 de janeiro de 2022

Ingresso: entrada franca

Classificação indicativa: livre para todos os públicos