Pura magia: Megaprodução Encanto, O Milagre da Família Madrigal chega a Águas Claras

Espetáculo conta a história da extraordinária e superpoderosa família Madrigal

O lúdico espetáculo Encanto, O milagre da Família Madrigal chega a Águas Claras. O show, com efeitos de luzes e mais de 50 figurinos trará, desta vez, músicas e coreografias inéditas para Brasília. A superprodução estará em cartaz neste sábado, 28 de maio, e no domingo (29), sempre às 14h30 e às 16h30, no Espaço Cultural Caesb – Avenida Sibipiruna LT 13/21, Águas Claras. Poltrona Vip: R$ 60 (meia-entrada); R$ 75,00 Ingresso Solidário para aqueles que não pagam meia-entrada com a doação de 02 (dois) litros de leite. Poltrona Especial laranja: R$ 45 (meia). R$60,00 Ingresso Solidário com a doação de 02(dois) litros de leite. Crianças a partir de dois anos pagam meia-entrada. Concessão de meia entrada: Estudantes, maiores de 60 anos, professores e portadores de necessidades especiais mediante comprovação de benefício. Livre para todos os públicos.

Encanto, O milagre da Família Madrigal conta a história de Madrigal, uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas da Colômbia em uma casa mágica que fica em uma cidade vibrante e em um lugar maravilhoso conhecido como Encanto. A magia deste local abençoou todos os meninos e meninas da família com dons únicos: uma superforça e o poder de cura. Todos possuem estes dons, exceto Mirabel. Mas, quando ela descobre que a magia que cerca o Encanto está em perigo, Mirabel decide que ela, a única Madrigal sem poderes mágicos, pode ser a última esperança de sua família.

Serviço: Megaprodução Encanto, O milagre da Família Madrigal chega a Águas Claras

Local: Espaço Cultural Caesb – Avenida Sibipiruna LT 13/21(Ao lado do batalhão da PM e dos bombeiros).Águas Claras-DF.

Datas:

Sábado -28 de maio.

Horários: 14:30 e 16:30 horas.

Domingo -29 de maio.

Horários: 14:30 e 16:30 horas.

Ingressos:

Poltrona VIP verde com foto com a família Madrigal 📌R$ 120,00 inteira

R$ 60,00 meia

*crianças à partir de 02(dois)anos são pagantes de meia entrada.

R$ 75,00 Ingresso Solidário(Com a doação de 02(dois) litros de leite.