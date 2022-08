Punk e Indie sobem no palco do O’Rilley, nesta quarta (10), no Alto Volume

My Last Bike, Saturno em Chamas, Havana Super Haze! e DJ Razec apresentam o melhor do Rock de Brasília

O O’Rilley recebe mais uma edição do Quarta Autoral do Alto Volume com as bandas My Last Bike, Saturno em Chamas e Havana Super Haze!, além do DJ Razec. Os shows, desta quarta-feira (10), começam às 20h e a entrada custa R$ 20.

As bandas transitarão entre o Punk Rock e o Indie. Para ouvidos mais aguçados, My Last Bike traz o Hardcore Californiano, uma mistura do próprio punk com uma pegada mais próxima do que a galera curte nas pistas de skate e nas ruas. Desde 2010 a banda se reúne e têm gravados dois álbuns e diversos singles e EPs que podem ser encontrados em todas as plataformas.

Saturno em Chamas é outra banda em destaque na cidade. Com um estilo clássico de Indie Brasileiro, a banda se destaca em suas composições cheias de qualidade e criatividade. O clipe “Efeito Marfim” e o EP “Próxima Estação”, lançado recentemente com duas músicas, também já estão disponíveis.

Para completar a noite, a banda Havana Super Haze! trará ao palco do O’Rilley os clássicos do Punk Pop dos anos 1990 e 2000.

“Nosso leque de bandas vem crescendo cada dia mais. Desde o início já realizamos mais de 60 edições do Alto Volume e passamos de 130 bandas que se apresentaram aqui. Nossa prioridade é dar cada vez mais visibilidade à cena do Rock Autoral de Brasília, mas temos ido ainda mais longe: já trouxemos bandas de outros estados e até de outros países. Brasília caminha para voltar ao seu lugar de destaque”, comemora o produtor e idealizador do Alto Volume, Cazar Degraf (Vontana).

O Alto Volume é atualmente uma das principais vitrines do Rock autoral do Distrito Federal e do Entorno, mantendo o legado da cidade como pólo de todos os estilos do gênero. Isso se reflete na pluralidade de bandas que vem se apresentando nas Quartas Autorais do O’Rilley.

Serviço:

Alto Volume apresenta: My Last Bike, Saturno em Chamas, Havana Super Haze! e DJ Razec

Local: O’Rilley na 409 Sul

Dia: 10 de Agosto

Horário: 20h

Entrada: R$ 20