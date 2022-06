Prorrogadas as Inscrições para a VIII Mostra de Intérpretes Criadores da Cia/Núcleo Alaya Dança

Até 10 de junho, com vagas para o Distrito Federal e todo o país

Prorrogadas, até o dia 10 de junho, as inscrições para a VIII Mostra de Intérpretes Criadores (DF) da Cia/Núcleo Alaya Dança, que será realizada de 7 a 20 de agosto, no Centro de Dança (DF).

A residência será conduzida pelo renomado artista, dançarino e coreógrafo, Rui Moreira, na direção de criação, aportado pela consultoria de dramaturgia do artista, coreógrafo e dramaturgo, Tuca Pinheiro, com a participação do Cia Núcleo de pesquisa/Alaya Dança.

ÉAQUIÓ” é o tema desta edição. Afirma nossa vontade na via de outro olhar para o caos instalado no planeta, onde o viver, o sobreviver e o sentir se correlaciona com variantes individuais.

A curadoria irá selecionar artistas em potencial e profissionais das cenas das artes, oriundos de várias regiões do país, que buscam se atualizar com frequência e fora de suas fronteiras.

Ao todo, são 14 selecionados, que receberão cachê para ajuda de custo, conforme segue:

Oito participantes nacionais – valor do cachê, diária e alimentação: R$ 8.000,00 (oito mil reais) e Seis participantes do DF – valor do cachê: R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

Para mais informações de como participar, cachês e para se inscrever, acesse o link da convocatória no perfil do Instagram @alayadança e venha participar dessa instigante imersão artística

A VIII Mostra de Intérpretes Criadores é patrocinada pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC) da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal.