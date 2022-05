Projeto ‘Venha Dançar’ estreia em 2022, após o fim do isolamento social

Primeiro baile do ano será em grande estilo na cobertura do San Marco Hotel e promete surpreender os dançantes

O Projeto Venha Dançar está de volta para a alegria dos dançantes. Após ser cancelado no início do ano por força do Decreto no 42.915/2022, do GDF, que suspendeu a realização de eventos por causa da alta proliferação de novos casos de COVID-19, o projeto finalmente tem sua reestreia confirmada para o dia 5 de maio, em grande estilo, na cobertura do San Marco Hotel.

Com mais de três décadas de história em Brasília, o baile já chegou a reunir mais de 3 mil pessoas em uma única noite. O Venha Dançar continua sendo organizado pelo produtor Dilmar Mattos, que está programando uma agenda para o ano todo.

“A expectativa é alta pois a cobertura do San Marco Hotel oferece uma vista linda e extremamente privilegiada de grande parte da cidade. O projeto também retorna agora mais forte do que nunca. As pessoas estão com saudade de viver, de dançar, além disso, planejamos realizar ações seguras e esporádicas até o final do ano”, ressalta Dilmar Mattos.

Este primeiro baile, após a pandemia, terá a participação da cantora e compositora Anna Doni e dos instrumentistas Junior Mathias e Beto Paraguaio. O trio promete agitar o salão e fazer todo mundo dançar os clássicos nacionais e internacionais das décadas de 30 a 90. O valor do couvert artístico será de R$ 50,00 por pessoa. A festa está prevista para iniciar por volta das 20h e será entretenimento seguro e garantido para todas as faixas etárias.

“O projeto já se tornou um marco cultural de Brasília. São 35 anos proporcionando momentos inesquecíveis para todos aqueles que nunca recusam uma boa dança”, opina a filha de Dilmar Mattos, Denise Coura, que passa a integrar a administração do evento.

Os ingressos para participar da primeira edição do Venha Dançar 2022 podem ser adquiridos por meio do Whatsapp ou na recepção do evento.

Sobre o Projeto

Foi realizado pela primeira vez em 1987, no antigo Gran Circo Lar, onde hoje está localizado o Complexo Cultural da República. O Venha Dançar foi retomado em 2016, após um período de pausa. Os bailes tradicionais já chegaram a reunir mais de três mil pessoas, em seu melhor momento, e contou com a participação de diversas orquestras de prestígio, como a octogenária Orquestra Tabajara, a Orquestra Valdir Calmon, Maestro Cipó, Passaport, Brappo, dentre outras.

Serviço

Projeto Venha Dançar no San Marco Hotel

Data: 05/05 – quinta-feira

Horário: 20h

Valor do Couvert: R$ 50,00

Whatsapp: (61) 99929-2944

Endereço: SHS Qd. 05, Bloco C, Setor Hoteleiro Sul, Brasília (DF)