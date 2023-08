Projeto Tradição e Educação promove o Bumba Meu Boi para estudantes da rede pública

A terceira edição do projeto promoverá, ao todo, 20 encontros com crianças e adolescentes do 6º ao 9º ano

Em nova edição, o “Tradição e Educação” leva a cultura popular do Bumba Meu Boi de Seu Teodoro, Patrimônio Cultural do Distrito Federal, fundado pelo saudoso Mestre Teodoro Freire, para centenas de estudantes da rede pública, entre maio e agosto. A iniciativa que começou em 2020, antes do período pandêmico, alcançando 10 escolas, retomou as atividades em maio de 2023 e segue, no segundo semestre, ainda mais potente, beneficiando o dobro de instituições de ensino e fortalecendo o laço entre cultura e educação no DF.

A terceira edição do projeto, realizado pelo Instituto Rosa dos Ventos e pelo Centro de Tradições Populares de Sobradinho, com fomento da Fundação Palmares e do Ministério da Cultura, promoverá, ao todo, 20 encontros com crianças e adolescentes do 6º ao 9º ano. As próximas atividades acontecem entre 14 e 18 de agosto, em diferentes espaços: no Centro de Tradições Populares, sede que abriga o Bumba Meu Boi de Mestre Teodoro, o grupo Tambor de Crioula e o grupo Bumba Maria Meu Boi, e também nos próprios Centros de Ensino.

Recepcionados com toda simpatia e sabedoria dos Mestres Gilvan do Vale, puxador das toadas e membro do grupo há mais de 30 anos, e Guará Freire, presidente do Centro, os estudantes têm a oportunidade de vivenciar e conhecer, na prática, a dança, o bordado, a música, os figurinos e os instrumentos relacionados às tradições. O objetivo é trazer os estudantes para o centro, para o berço da cultura candanga, com o fim de ensiná-las a transformar o mundo pela arte e pelo afeto.

Sobre o Centro de Tradições Populares

Fundado inicialmente como Sociedade Brasiliense de Folclore, o referido centro cultural passou a ser Centro de Tradições Populares em 1972. Posteriormente, foi tombado como Patrimônio Cultural Imaterial do Distrito Federal em 2004.

Seu idealizador, Teodoro Freire, conhecido como Seu Teodoro, em 1953, passou a morar e a promover apresentações de Bumba-Meu-Boi no Rio de Janeiro. Entretanto, em 1961, primeiro aniversário de Brasília, deslocou-se para a nova capital federal para apresentar-se na comemoração, a convite de Ferreira Gullar, e acabou se encantando pela cidade, decidindo passar a morar ali no ano seguinte. Naquele ano fundou a Sociedade Brasiliense de Folclore em Sobradinho.

Serviço – Centro de Tradições Populares de Sobradinho

Local: Quadra 15, Área Especial N° 02, Sobradinho

Próximas atividades: de 14 a 18 de agosto

Funcionamento do Museu do Boi de Seu Teodoro: quarta a sábado, das 14h às 18h.

Páginas: https://www.instagram.com/boideseuteodoro/ e https://www.instagram.com/rosadosventosinstituto/