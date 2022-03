Projeto Torre 360 prepara programação especial para homenagear o dia da Torre

Pista de patinação no gelo tem entrada gratuita no dia 9 de março, além de apresentações de DJs da cidade, exposição, entre outras

A mega pista de patinação no gelo é uma das atrações da programação de aniversário da Torre de TV. E o que é melhor: de graça! Entre as 14 e as 22 horas, o público poderá se divertir na atividade que movimentou o verão de Brasília. Para que o máximo de pessoas possa curtir a experiência, o ingresso poderá ser retirado uma única vez por usuário e dá direito a 30 minutos de patinação na pista de 400m2, montada sob uma estrutura de 1000m2.

Com monitores capacitados, a segurança é prioridade, tanto na parte das instalações, quanto na disponibilização de equipamentos apropriados para a prática esportiva, com capacete, luvas, joelheiras e tornozeleiras. São fornecidos materiais descartáveis para uso pessoal, além de totens de álcool gel espalhados pelo complexo. Há, ainda, a facilidade de se optar por carrinhos, guiados por monitores.

A novidade possibilita que crianças pequenas ou com deficiências físicas limitantes possam curtir a experiência com toda segurança.

Sobre a Torre de TV

Projetada pelo arquiteto e urbanista Lúcio Costa, a Torre de TV foi inaugurada em 1967. Para além de sua existência funcional como estrutura para antenas de emissoras de rádios e TV’s, a Torre tornou-se um dos cartões postais mais emblemáticos da cidade. A estrutura possui um amplo espaço para a realização de eventos, com 360 de vista para contemplação e mirante a 75 metros do chão.

Além da atração do gelo, o Torre 360 preparou outras atrações para o período.

Confira a programação completa:

08/03

Junto com a comemoração do dia mulher, o Torre 360 convida todas mulheres a relaxar com uma quick massage. No Spa montado aos pés da Torre, haverá massoterapeutas oferecendo massagens, gratuitamente, a todas as mulheres que se interessarem. No mezanino, acontecerá o lançamento oficial do livro “Recurso Especial – passo a passo” da autora Márcia Guasti Almeida. A tradicional terça do vinho, que acontece no Mezanino, será ainda mais especial, com uma harmonização de cinco rótulos, com 50% de desconto para as mulheres.

09/03

Das 9 às 12h, a Mega Pista de gelo fará uma ação social em conjunto com o gabinete da primeira-dama, recebendo 40 crianças do Instituto do Carinho.

Das 14h às 22h; a Mega Pista para Todos terá entrada gratuita para todo público, mediante cadastro na bilheteria. Distribuição de balões personalizados no mezanino, em comemoração ao Dia da Torre, a Quarta da Harmonização dos Drinks terá o “Drink da Torre” comercializado com 50% de desconto.

Das 14 às 19h, em parceria com Becks e em comemoração ao Dia do DJ, o Torre 360 promoverá uma roda de conversa com vários djs da cidade, no Mezanino. O encontro será ainda uma oportunidade para que vários desses profissionais, em início de carreira, se apresentem dentro da ação chamada Open Mic. Os participantes e clientes presentes ao evento serão recebidos com Becks geladíssimas (welcome drink).

11/03:

Avant-première da exposição “Quem acredita em desenhos fixos”, do artista Rafael Sanches, no Mezanino. No on-line acontecerá a semana da ação “Mulheres da Torre”. O especial traz depoimentos de quatro mulheres que trabalham na Torre, contando suas histórias vividas no local.