Projeto Tempo 50+ oferece capacitação para profissionais da cultura e eventos na melhor idade

Atividades acontecem entre 3 e 17 de setembro, e todos os participantes receberão certificado

Oprojeto Tempo 50+ surge no Distrito Federal com uma nova proposta de capacitação: oferecer oficinas gratuitas para indivíduos com 50 anos ou mais, que tenham interesse em aprimorar conhecimentos da área de cultura e de eventos (e quem sabe mudar de rumo profissional?!).

Por meio de 7 palestras, profissionais renomados da cultura e do entretenimento vão se reunir no Espaço Invenção Brasileira, localizado no Mercado Sul de Taguatinga, entre os dias 3 e 17 de setembro para apresentarem atividades nos seguintes temas: Formalização, Redes Sociais Como Forma de Divulgação do Trabalho; Diagramação de Currículo e Portfólio; Excel Básico; Google Drive; Oratória e Escrita Organizacional. Para participar é necessário preencher o formulário de inscrição até o dia 11 de setembro.

Além dos conteúdos básicos de tecnologia e comunicação que serão abordados, os participantes poderão trocar experiências e criar possibilidades de impulsionar trabalhos autorais e coletivos junto aos facilitadores convidados. O projeto visa suprir, também, respostas ligadas a dificuldades para soluções da vida profissional virtual, principalmente após a pandemia da covid-19, tendo em vista que muitas funções passaram a ser realizadas de forma remota.

Tempo 50+ é realizado pela BTM – Soluções em Projetos com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, e tem como público preferencial moradores ou atuantes nas RAs de de Taguatinga, Samambaia, Vicente Pires, Arniqueiras, Águas Claras, Guará e Ceilândia.

Serviço

Tempo 50+

Local das oficinas: Invenção Brasileira – QSB 13, loja 05/24, Mercado S

Formulário online – inscrições do dia 22/08 até 11/09: https://forms.gle/t7TZwNypU3X2v49x8

Link do instagram com a programação: https://www.instagram.com/btmsolucoes/