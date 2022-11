Projeto Sabedoria Preta reúne artistas do DF na Biblioteca do Itapoã

Martinha do Coco e Thabata Lorena estão entre as atrações do projeto, que mistura poesia, música, debate e dança inclusiva

A Biblioteca do Itapoã recebe, em 25 de novembro, a partir das 9h, a 4ª edição do projeto Sabedoria Preta. A proposta visa difundir artistas e produções negras com uma grade de atrações repleta de poesia, música, debate e dança. Para celebrar o mês da Consciência Negra, referências da cultura candanga como Thabata Lorena, DJ Kashu, África Tática, Martinha do Coco e Flores de São Benedito se apresentam nos palcos do projeto. Já a poesia é conduzida por Raay, e a dança inclusiva fica por conta da Pegada Black. Apostando no debate e na troca de ideias como forma de conscientização racial, o evento promove uma roda de conversa, mediada por Cleudes Pessoa, com Tatiana Nascimento, Eliana Costa, Jamelinha da Mangueira e Joana Mendes.

O encontro é gratuito, aberto ao público de todas as idades e conta com fomento do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

Partilha de saberes e fazeres

Idealizado em 2018 por Mestra Martinha do Coco e Cleudes Pessoa, o Sabedoria Preta tem como objetivo central o enfrentamento do racismo e da invisibilidade do povo negro nos mais diversos espaços da sociedade. É por meio da arte, da cultura, da poesia e do diálogo que essa luta vem se consolidando.

“O evento é uma grande oportunidade de aprender sobre as culturas de matriz africana. Além disso, queremos trazer para o debate o protagonismo das mulheres negras na construção de nosso país, de nossa tradição e de nossa identidade”, afirma Cleudes.

Tendo como tema “Lugar de fala da mulher negra: Nossos saberes e artes ecoando nossa existência”, a Roda de Conversa irá proporcionar um momento de partilha e de troca de experiências entre a comunidade e importantes lideranças negras.

“Compartilhar nossas experiências, nos possibilita mais propriedade e profundidade sobre determinados assuntos e contextos que envolvem nossa existência como agentes promotoras da decoloniadade”, completa Pessoa.

Edições anteriores

Após o período pandêmico e duas edições em formato virtual, o Sabedoria Preta, que teve sua estreia em 2019, no Paranoá, volta a acontecer presencialmente. Dessa vez, o encontro é realizado em novo espaço, a Biblioteca do Itapoã. Após dois anos sem as tão estimadas aglomerações, típicas da cultura popular, as expectativas são grandes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O Sabedoria preta é um projeto de resistência, a cada edição mostramos a força, a potência, a cultura, a poesia e a arte do povo negro. É um espaço de fala, de sabedoria. Eu fico muito feliz em poder expressar e partilhar toda a minha ancestralidade em um projeto como este, pensado com tanto carinho”, ressalta Martinha do Coco.

Serviço: Sabedoria Preta

Data: 25/11

Local: Biblioteca do Itapoã

Rede Social: https://www.instagram.com/territorioparanoa/

Programação:

9h – Thabata Lorena.

10h – Dança inclusiva: Charme com Pegada Black.

13h – Dj Kashu.

14h – Roda de conversa com as convidadas: Tatiana Nascimento, Eliana Costa, Joana Mendes; mediação de Cleudes Pessoa.

14h40 – Apresentação de poesias com Raay.

15h – África Tática.

15h40 – Martinha do Coco.

16h – Tambor de Crioula Flores de São Benedito.