Projeto MulherÁrvore abre convocatória para participar de espetáculo

Montagem encerra o projeto que promoveu oficinas para fortalecimento das mulheres por meio da arte em 2022

O Projeto MulherÁrvore está em sua etapa final. Para a montagem de um espetáculo de encerramento, a idealizadora Cleani Calazans convida as mulheres do Distrito Federal a participarem de Performance Artística marcada para estrear em março, mês que se comemora o Dia da Mulher.

Para as interessadas em participar desta última etapa, as inscrições são gratuitas, já estão abertas e podem ser feitas por meio dos contatos (61) 981571351 (whatsapp) e @projetomulherarvore. A convocatória é para mulheres com idade a partir de 18 anos, independente da profissão ou de já terem tido contato com atividades artísticas.

O importante é unir forças e provocar conexões entre mulheres, “essa é uma oportunidade única para dançar a arte que nos habita e trazer à tona os nossos potenciais em uma incrível esfera artística”, destaca Cleani.

O espetáculo será concebido por Cleani com a participação destas mulheres diversas cuja a criação artística será a soma das vivências, dos saberes assimilados e da expressividade desenvolvida durante todo o processo das oficinas, como anotações, percepções, filmagens e fotografias, que tiveram início em agosto de 2022, com as três primeiras etapas do projeto. E também com o novo olhar dessas mulheres que somam ao projeto agora nesse momento de criação da performance.

Nesta quarta e última fase, serão quatro encontros no Centro de Dança do DF, com início em 28 de janeiro, e um ensaio final que resultam na montagem da performance sob direção de Cleani Calazans. O projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (FAC/DF) e apoio da Casa Esquina Criativa, Instituto Umanizzare, Instituto Meninos do Pôr do Sol, IFB campus São Sebastião e Centro de Dança.

Projeto MulherÁrvore

O Projeto, iniciado em agosto de 2022, é idealizado pela multiartista Cleani Calazans e propõe uma vivência criativa coletiva que pretende despertar um olhar sensível para as questões da mulher por meio da arte, do corpo expressivo, do compartilhamento de ideias e saberes, resultando em autotransformação, fortalecimento do poder feminino e engajamento no movimento de mulheres.

MulherÁrvore é composto por 4 etapas baseadas no fazer artístico e na sabedoria de cada mulher. Durante o processo, houve e há um trabalho de integração do movimento consciente do corpo, da autorreflexão e do autocuidado.

As três primeiras etapas aconteceram nas cidades de São Sebastião, Núcleo Bandeirante e Sol Nascente/Pôr do Sol com o “Ciclo de oficinas gratuitas para mulheres: Movências, Saberes e Criação”.

Serviço:

Para participar: (61) 981571351 (whatsapp) ou @projetomulherarvore

Local: Centro de Dança do DF – Setor de Autarquias Norte – SAN, Quadra 1, Bloco E

Horário: de 14h às 18h

Datas: 28/01, 11/02, 25/02, 11/03

17/03 – ensaio geral