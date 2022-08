Projeto leva Rosa Passos, Renato Borghetti e Luiz Caldas ao Clube do Choro

‘Brasília 60 Anos de Choro’ promove diversos shows durante o mês de setembro

O projeto Brasília 60 Anos de Choro apresenta shows de mestras e mestres do instrumental e popular brasileiro no Clube do Choro e Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB) até o final de 2022. Apresentado pelo Ministério do Turismo e Clube do Choro de Brasília, o projeto tem patrocínio da BB Seguros através da Lei Federal de Incentivo à Cultura e apoio do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília.

Nos dias 3 e 4 de setembro (sábado e domingo), o projeto recebe show do renomado gaiteiro porto-alegrense Renato Borghetti. Em 1984, o artista gravou seu primeiro disco, e desde então, nunca largou a música instrumental, representando em grande estilo os acordeons do sul brasileiro. No palco do Clube do Choro, Renato se apresenta na companhia de Neuro Júnior (violão sete cordas), e de seu filho Pedro Borghetti (bombo leguero, instrumento percussivo argentino).

No feriado, dias 7 e 8 de setembro, o cantor, compositor e multi-instrumentista Luiz Caldas desembarca na cidade, em show que perpassa um pouco de seu legado fundamental para a música baiana e brasileira desde os anos 1980. Nascido em Feira de Santana, o guitarrista e axezeiro já lançou mais de 121 álbuns, consagrando-se como um dos mais ativos músicos do país.

Dia 9 de setembro, a dupla Henrique Neto e Victor Vasconcelos apresenta bate-papo com o tema “o violão brasileiro e seus mestres”. Os parceiros pretendem mergulhar na história do violão brasileiro, apresentando alguns dos maiores ícones que ajudaram a construir o estilo de tocar o instrumento mais popular do mundo.

Na semana seguinte, dias 14 e 15 de setembro (quarta e quinta-feira), o palco do Clube do Choro de Brasília ganha show dos pratas da casa Reco do Bandolim e Grupo Choro Livre. O regional é formado por Henrique Neto (violão 7 cordas), George Costa (violão 6 cordas), Márcio Marinho (cavaquinho), Valério Xavier (pandeiro), além de Reco, presidente do Clube do Choro.

Dias 21 e 22 de setembro garantem shows do guitarrista Nelson Faria no projeto. Nascido em 1963, o músico já lançou 8 livros didáticos, 18 CDs e 1 DVD. Atualmente comanda o programa “Um Café Lá em Casa”, veiculado nos canais Arte 1, Music Box Brazil e Futura. Com toda sua experiência, Nelson também participa de bate-papo dia 22 de setembro, às 17h, abordando o tema “processos do aprendizado musical”.

Encerrando a programação de setembro, Brasília 60 Anos de Choro orgulhosamente apresenta show de Rosa Passos e Lula Galvão, nos dias 28 e 29 de setembro. Há 38 anos juntos, a parceria musical que começou em 1984 deu frutos e até hoje segue uma trajetória rica e transparente. Dos 21 discos que Rosa lançou, Lula foi arranjador em 18 deles. Aos 70 anos, Rosa é patrimônio vivo da música popular brasileira e referência vocal para gerações de cantoras Brasil afora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Programação

RENATO BORGHETTI

03 de setembro, às 20h30, no Clube do Choro de Brasília

04 de setembro, às 17h30, no CCBB

LUIZ CALDAS

07 de setembro, às 17h30, no CCBB

08 de setembro, às 20h30, no Clube do Choro de Brasília

BATE-PAPO “O VIOLÃO BRASILEIRO E SEUS MESTRES”, COM HENRIQUE NETO E VICTOR VASCONCELOS

09 de setembro, às 17h, no Clube do Choro de Brasília

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

RECO DO BANDOLIM E O GRUPO CHORO LIVRE

14 e 15 de setembro, às 20h30

Clube do Choro de Brasília

NELSON FARIA TRIO

21 e 22 de setembro, às 20h30

BATE-PAPO “PROCESSOS DO APRENDIZADO MUSICAL”, COM NELSON FARIA

22 de setembro, às 17h, no Clube do Choro de Brasília

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ROSA PASSOS E LULA GALVÃO

28 e 29 de setembro, às 20h30

Serviço

Brasília 60 Anos de Choro

Ingressos: No Clube do Choro: R$ 30 (meia-entrada) à venda em https://www.bilheteriadigital.com/choro

No Centro Cultural Banco do Brasil: Entrada Franca

Informações: 61-99956-7369 (WhatsApp)

Livre para todos os públicos