Projeto discute questão racial por meio de filmes

Cinema em Preto e Preto tem exibições e debates sobre longas metragens sobre personagens negros , com sessões gratuitas em Taguatinga

Discutir a questão racial por meio do cinema é a proposta da mostra Cinema em Preto e Preto, apresentada de 23 de agosto a 25 de outubro. A cada semana um filme, com protagonistas negros em sua narrativa, é apresentado e, em seguida, é formada uma roda de conversa sob o comando de três debatedores que se revezam durante o período da mostra. As sessões são sempre às terças-feiras, no Teatro Sesc Paulo Autran, em Taguatinga.

A mostra Cinema em Preto e Preto, tem curadoria da professora, documentarista e pesquisadora Edileuza Penha de Souza e do psicanalista e fundador do Vídeo:Verso Cineclube Luiz Buff. Quem conduz os debates, além de Edileuza, são o produtor e roteirista Marcus Azevedo e a documentarista e produtora cultural Marisol Kadiegi.

Na seleção de dez filmes, foram escolhidas obras como Pantera Negra, Doutor Gama e Infiltrado na Klan, todos que trazem a questão racial. Como recorte para a escolha das obras, a curadoria selecionou produções lançadas dos anos 2000 em diante. São longas-metragens produzidos no Brasil, África e Estados Unidos.

A realidade de vivermos em um país racista é um dos motivos que fazem com que projetos como este sejam tão necessários, de acordo com a curadora Edileuza Penha. “Não dá pra acreditar que no século 21 a gente conviva com tanto racismo. Ele está em tudo. O racismo é uma pandemia que nunca acaba e que não tem vacina”, analisa.

Escolas

Além de receber o público em geral, o projeto foi concebido para receber alunos do ensino médio da rede pública do Distrito Federal. Para Miriam Virna, que idealizou o projeto em parceria com Luiz Buff, levar os estudantes para as sessões da mostra é o grande motivador do projeto. “Queremos provocar reflexão e sensibilizar essa plateia que está numa fase crucial de construção de pensamento. É uma mostra importante tanto para pessoas negras que sofrem racismo, quanto para as pessoas brancas que também fazem parte desse problema social”, afirma.

SERVIÇO

Cinema em Preto e Preto

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De 23 de agosto a 25 de outubro, sempre às terças

Acompanhe os horários de cada sessão: instagram.com/cinemaempretoepreto

No Teatro Sesc Paulo Autran (CNB 12 – Área Especial 2/3, Taguatinga Norte)

Entrada gratuita

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Classificação indicativa: 14 anos

Programação de filmes

23 de agosto – Pantera Negra

30 de agosto – Café com Canela

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

13 de setembro – Rafiki

20 de setembro – Kirikou – Os Homens e as Mulheres

20 de setembro – Doutor Gama

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

27 de setembro – Nha Fala

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

4 de outubro – Moolaadé

11 de outubro – Selma: Uma Luta pela Igualdade

18 de outubro – Se a Rua Beale Falasse

25 de outubro – Infiltrado na Klan