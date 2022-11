Projeto Conecta+ convoca expositores para feiras gratuitas dos segmentos de pets e gestantes

Participação das empresas interessadas em expor é gratuita; vagas são limitadas

Empreendedores interessados em expor produtos, serviços ou promover ativação de marca com temas gestante e/ou pets tem lugar e data garantidos.

O Conecta+ Pets, feira com exposições, palestras, oficinas, atendimento veterinário e apresentações, tudo sobre animais domésticos, acontece entre os dias 24 e 27 de novembro, das 10 às 17h, no estacionamento do Eixo Cultural Ibero-americano (antiga Funarte), localizado à SDC, em Brasília. Já o Conecta+ Gestantes e Crianças feira para interessados neste tema acontece entre os dias 01 e 04 de dezembro, das 10h às 18h, no mesmo local e formato da Conecta+ Pets.

A participação das empresas interessadas em expor é gratuita e não será cobrada nenhuma taxação sobre as vendas. A organização dos eventos vai oferecer toda a estrutura que inclui um espaço reservado para cada expositor. As vagas são limitadas e os interessados devem entrar em contato com a Ana Sofia, responsável pela organização de expositores, pelo telefone (61) 9 8413-4761, até o dia 20 de novembro.

Acesse o link e confira detalhes sobre a programação e sobre as feiras.

Projeto Conecta+

Conecta+, criado pelo Instituto de Desenvolvimento, Inclusão Social e Cultural (IDISC), com apoio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal (SDE), traz a Brasília mais uma oportunidade de desenvolvimento e crescimento econômico. O projeto visa proporcionar geração de emprego e renda, além de crescimento conjunto e capacitação da rede empreendedora local.

O Conecta+ Pets e o Conecta+ Gestantes e Crianças vão promover conhecimento e espaço de vendas para o segmento infantil e Pets. A expectativa média é de 400 visitantes por dia.