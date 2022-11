Projeto “Arte Brasil: Cultura e Cidadania no Itapoã” chega à reta final dia 12 de novembro

A programação gratuita conta com contação de histórias, exposição de artesanatos e apresentações de música e dança

Depois de cinco meses de oficinas de dança afro-brasileira, percussão popular brasileira e artesanato destinadas a jovens, adultos e idosos, o projeto Arte Brasil: Cultura e Cidadania no Itapoã chega à reta final no dia 12 de novembro. Das 9h às 12h, na Quadra 378 do Itapoã II, toda comunidade poderá aproveitar a festa de encerramento, cuja programação é formada por contação de histórias, exposição de artesanatos e apresentações de música e dança.

“A ideia do nosso projeto era preservar e valorizar a cultura brasileira por meio da música, do artesanato e da dança. Com as oficinas gratuitas ministradas por integrantes e colaboradores do Grupo Cultural Batukenjé, um público diverso pôde aumentar seu interesse pelas tradições brasileiras. Ao longo das semanas, professores orientadores e monitores identificaram alunos e alunas que já desenvolvem trabalhos culturais na cidade e que podem se tornar multiplicadores das atividades culturais. Foi uma experiência incrível para todos”, destaca Célin du Batuk, arte educador do projeto, mestre percussionista e Diretor do Batukenjé.

Fomentado pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), o Arte Brasil foi um dos projetos selecionados pelo edital FAC Brasília Multicultural I, de 2021.

SERVIÇO

Encerramento do projeto Arte Brasil: Cultura e Cidadania no Itapoã

Dia 12 de novembro, das 9h às 12h, da Quadra 378 do Itapoã II (Conjunto Q, Lote 5 – Del Lago – Ao lado da Igreja Dom Orione).

Programação:

9h30 – Acolhimento

10h – Abertura

10h10 – Contação de histórias com Rosa Brincante

10h30 – Apresentação de Dança Afro

10h50 – Demonstração do Artesanato e desfile das alunas com bolsas produzidas durante as aulas

11h10 – Apresentação de Percussão

11h30 – Show de música brasileira

Durante todo o evento, haverá exposição de peças de artesanato produzidas pelas alunas do projeto.

Entrada franca

Classificação indicativa livre