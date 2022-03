Programação infantil volta a animar os sábados no Liberty Mall

Nos dias 5, 12, 19 e 26 de março, a animação da criançada está garantida com oficinas de artesanato e peças teatrais; Entrada franca

Os sábados do Liberty Mall nunca estiveram tão animados. De 5 a 26 de março, a Cia Néia e Nando aterrissa no centro de compras com espetáculos teatrais e oficinas para a garotada. Tudo de graça. A programação tem início às 14h com as oficinas de artesanato, em duas sessões de uma hora cada – sendo uma às 14h e, outra, às 16h, com intervalo para a peça teatral, às 15h. Para assistir ao teatro não é preciso se inscrever. Já as oficinas ocorrem com até 20 crianças, que devem se inscrever na hora, por ordem de chegada.

Em março, quatro histórias clássicas animam os sábados no Liberty. No dia 5, o agito fica por conta da peça “Frozen Fever”, que conta a história de uma festa de aniversário surpresa que Elsa prepara para Anna, com a ajuda de Kristoff, Sven e Olaf. Infelizmente, Elsa pega um resfriado e começa a espirrar pequenos e adoráveis bonequinhos de neve, que logo partem para destruir as decorações da festa. Kristoff tenta impedi-los antes que as duas voltem. Será que a festa de Anna vai ser um sucesso?

No segundo sábado de março, 12, o Liberty recebe o famoso espetáculo “Os Três Porquinhos”. Quem tem medo do lobo mau? Cícero, Heitor e Prático certamente não tinham. Toda criança se encanta com a história dos três porquinhos fugindo do insistente lobo mau. O cenário, todo tridimensional, prende os pequenos ao enredo, desde a construção das casinhas, passando por sua inevitável destruição, até a vitória de Prático, mostrando que a preguiça não leva ninguém a lugar algum.

No dia 19 de março, é a vez da história de “João e Maria” encantar os pequenos no mall. Ao descobrir que a madrasta tinha um plano para abandoná-los na floresta, João e Maria decidem marcar o caminho de casa com migalhas de pão. Seria uma ótima ideia se os passarinhos não comessem tudo. E agora? Perdidos na floresta escura, logo avistam uma casa toda feita de doces. Parecia bom demais para ser verdade… A peça da Cia Néia e Nando apresenta divertidos personagens, como o comilão Bem-te-vi e o esperto Ratinho Roberto, que ajudam os irmãos a escaparem das garras da malvada bruxa.

No dia 26, a programação estará completa com “Cinderela”. Esta versão do clássico conto de fadas fala do sonho que se torna realidade por meio de inesquecíveis canções e personagens encantadores como ratinhos, a madrasta e a fada madrinha.

O Liberty, como é chamado pelos brasilienses, faz parte do cotidiano de Brasília há 27 anos, localizado no coração da capital federal, no Setor Hoteleiro Norte. Com excelente estrutura, corredores amplos e um ambiente tranquilo e aconchegante, o centro de compras oferece um grande leque de marcas, entre lojas e serviços, além de cinema, co-working gratuito, serviço de engraxate, fraldário, garagem coberta e espaços culturais com uma programação variada para o público.



Serviço

Shopping Liberty Mall

Endereço: SCN Qd. 2 Bloco D, Asa Norte, Brasília/DF

Contato: (61)3328 8915



Programação Infantil

Datas: 5, 12, 19 e 26 de março

Peças teatrais

Horário: às 15h

Entrada franca

Oficinas de artesanato

Horário: 14h às 15h e 16h às 17h

Vagas limitadas até 20 crianças

Inscrições na hora por ordem de chegada