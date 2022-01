Programação infantil no Pátio Aventura em janeiro

O Pátio Aventura de férias contará com animação infantil, oficinas de slime e de bonecos ecológicos e peças, tudo gratuito no Pátio Brasil.

Ano novo, programação nova! Em 2022, o Pátio Aventura seguirá com atrações gratuitas aos sábados e domingos para os clientes mirins do Pátio Brasil. Esse ano, eles trazem novidades. Além dos teatrinhos, há também animação infantil, gincanas e brincadeiras para as crianças, sempre às 16h.

A programação deste mês de janeiro está imperdível! Tem oficina de slime no próximo sábado (15). Muita brincadeira, competições e gincanas no dia 22, e no último sábado do mês (29), oficina de boneco ecológico, para que as crianças criem seus próprios bonecos a partir de alpiste, levem para casa, para regar e ver as sementes dando vida ao cabelo do boneco.

Já domingo é dia de teatro infantil! As peças de janeiro estão bem especiais. No dia 16 de janeiro, o espetáculo será o clássico “Pedro e o Lobo”. Já no dia 23, os amantes de super heróis poderão curtir “Batman e os Vilões”. E a programação termina com a peça “Pocahontas”, no domingo do dia 30 de janeiro.

Lembrando que o Pátio Aventura é um projeto do Pátio Brasil, que sempre traz atrações infantis gratuitas aos finais de semana para o público do shopping. As atividades começam sempre às 16h, no piso P3. As entradas podem ser retiradas pelo aplicativo do Pátio Brasil.

Programação:

Sábado – 15/01/2022: Oficina de slime

Domingo – 16/01/2022: Peça “Pedro e o Lobo”, com a Cia Teatral Néia e Nando

Sábado – 22/01/2022: Animação infantil

Domingo – 23/01/2022: Peça “Batman e os Vilões”, com a Cia Teatral Néia e Nando

Sábado – 29/01/2022: Oficina de Boneco Ecológico

Domingo – 30/01/2022: Peça “Pocahontas”, com a Cia Teatral Néia e Nando