Programação do Fora do Eixo começa nesta quinta (11)

O Fora do Eixo chega a mais um fim de semana com diversas atrações locais nas casas da franquia (Complexo, Lounge e Bar). Dentre os confirmados, estão o grupo de pagode Doze Por Oito, a dupla Zé Felipe e Miguel e o DJ Hugo Drop.

Confira agora a programação:

Complexo Fora do Eixo (Saan, Quadra 1)

Quinta (11/08): Caio Hot, Sex Gang, Hugo Drop, Novin Yarp, Hebert Vaz, Gui Detona e Kacá

Sexta (12/08): Doze por Oito e convidados, Sidharta, Arthur Campos e Kacá

Sábado (13/08): Mistura 61, Gabriel Corrêa, Pepe, Dj A, Larbac e Thiago May

Domingo (14/08): Danilo Lira, Simples Tok e Kacá

Fora do Eixo Lounge (SIG, Quadra 3, Bloco G)

Quinta-feira (11/08): Mistura 61 e Thiago May

Sexta-feira (12/08): Dj Pepe, Amaral 2K e Thiago May

Sábado (13/08): Nego Regis, Grupo Chama Nois, Kaca e Zé Felipe e Miguel

Domingo (14/08): Nossa Galera, Thiago May, Tapa Refinado e DJ Rscky

Fora do Eixo Bar (CLSW 105, Loja 122, Sudoeste)

Quinta (11/08): Amaral 2K

Sexta (12/08): Na Gandaia

Sábado (13/08): Ed Bittencourt e Grupo Moleque

Domingo (14/08): Nego Regis e Grupo Chama Nois

Nego Regis. Foto: Divulgação Zé Felipe e Miguel. Foto: Divulgação Mistura 61. Foto: Divulgação Ed Bittencourt. Foto: Divulgação Grupo Doze por Oito. Foto: Divulgação Simples Tok. Foto: Divulgação

