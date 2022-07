Programação de julho do Sesi-DF Cultural 2022 terá Sandra de Sá em Sobradinho e mais 11 espetáculos

Que tal se divertir de graça com os espetáculos do Sesi-DF Cultural 2022? Em julho, serão 12 apresentações musicais, humorísticas, teatrais e de dança

Que tal se divertir de graça com os espetáculos do Sesi-DF Cultural 2022? Em julho, serão 12 apresentações: seis musicais, três humorísticas, duas teatrais e uma de dança. Neste mês, o projeto receberá a cantora carioca Sandra de Sá, que dá voz a hits nacionais de sucesso como Olhos Coloridos, Bye Bye Tristeza e Retratos e Canções.

O projeto oferece à população de Brasília acesso a atrações culturais três vezes por semana em espaços do Serviço Social da Indústria do Distrito Federal (Sesi-DF) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do DF (Senai-DF). Esta é a nona temporada da iniciativa, que teve início em 12 de maio e segue até 23 de novembro. Ao todo, serão 85 atividades, dividida em três momentos: Quartas Cênicas, Quintas Musicais e Sextas Culturais, com espetáculos de artistas locais e nacionais.

As Quartas Cênicas e as Quintas Musicais ocorrerão na Sala Yara Amaral do Centro Cultural Sesi, localizada em Taguatinga Norte. Já as Sextas Culturais vão ocorrer de forma itinerante, com espetáculos cênicos e de música nas unidades do Sesi/Senai Sobradinho, do Senai Gama e no Sesi Saúde Central Park, localizado no Setor Comercial Norte, ao lado da Rodoviária do Plano Piloto.

Veja a programação de julho:

Data e horário Local Atração Classificação Quartas Cênicas6 de julho, às 20h Sesi Taguatinga Carmela — espetáculo Vai Carmela 12 anos Quintas Musicais7 de julho, às 20h Sesi Taguatinga Banda Ébrio — show musical Ébrio Tour Livre Sextas Culturais8 de julho, às 19h Sesi/Senai Sobradinho Carmela — espetáculo Vai Carmela 12 anos Quartas Cênicas13 de julho, às 20h Sesi Taguatinga Grupo de Teatro do Cemab —espetáculo A Chegada de Lampião ao Inferno Livre Quintas Musicais14 de julho, às 20h Sesi Taguatinga Tika Seixas e Banda Dentadura Postiça — show musical Interpretando Rauzito Livre Sextas Culturais15 de julho, às 19h Senai Gama Cia de Comédia Setebelos — espetáculo Stand Up ao Quadrado 12 anos Quartas Cênicas20 de julho, às 20h Sesi Taguatinga Mamulengo Presepada — espetáculo O Romance do Vaqueiro Benedito Livre Quintas Musicais21 de julho, às 20h Sesi Taguatinga Banda Marssal — show musical O Konjunto 12 anos Sextas Culturais22 de julho, às 19h Sesi Saúde Central Park Larissa Vitorino — show musical Deixa Livre Quartas Cênicas27 de julho, às 20h Sesi Taguatinga Beckus Cia de Dança e convidados — espetáculo Nossa História Livre Quintas Musicais28 de julho, às 20h Sesi Taguatinga Nilson Lima, Salomão de Pádua e Agilson Alcântara — show musical Tributo a Cazuza e Renato Russo Livre Sextas Culturais29 de julho, às 20h Sesi/Senai Sobradinho Sandra de Sá 12 anos

Entrada gratuita

Para as Quartas Cênicas e as Quintas Musicais, os ingressos poderão ser retirados na Central de Atendimento do Sesi Taguatinga. Já para as Sextas Culturais, a retirada de ingressos será feita na unidade na qual ocorrerá o espetáculo. Nos três casos, os ingressos serão disponibilizados a partir da sexta-feira da semana anterior ao evento, em dias úteis, das 8 às 17 horas, presencialmente, e, online, no site Ticket Fácil, com a cobrança de taxa de R$ 1,80 por bilhete.

A agenda está no site do Sesi-DF Cultural, que é atualizado mensalmente, e pode ser acompanhada nas redes sociais do Sesi-DF no Instagram e no Facebook. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do Sesi-DF, pelo telefone (61) 4042-6565.