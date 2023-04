Programa Emprega + Mulheres é tema do Compliance Talks

Evento on-line e gratuito será realizado no dia 18 de abril.

O clickCompliance realiza mais uma edição do Compliance Talks na terça-feira, 18 de abril, às 17 horas. O evento on-line e gratuito reunirá especialistas para debater o tema “Programa Emprega + Mulheres: o papel e a importância da área de Compliance”. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site.

O evento será no formato de webinar ao vivo e terá a participação da diretora de compliance do Grupo Carrefour Brasil, Chantal Pillet, e da compliance officer da Fundação Renova, Roberta Guasti. O diálogo será mediado pelo diretor de compliance e auditoria interna da Andrade Gutierrez, Eduardo Staíno.

O Compliance Talks tem sido realizado de forma recorrente nos últimos cinco anos, com o propósito de ampliar o debate sobre temas relevantes para as organizações e a sociedade, trazendo esclarecimentos sobre governança, risco e compliance.

Desde 2020, o evento passou a ser realizado de forma remota, o que permitiu quebrar barreiras geográficas e aumentar a participação de pessoas de diferentes regiões do país e, também, do exterior.

O Compliance Talks é direcionado para empresários, gestores, profissionais de compliance, advogados, estudantes de Direito e demais interessados no tema.

Sobre o Programa Emprega + Mulheres

O Programa Emprega + Mulheres foi instituído em setembro do ano passado, através da Lei nº 14.457/2022, que alterou a Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) e estabeleceu novas regras para a contratação e a manutenção de mulheres no mercado de trabalho.

A iniciativa busca preencher lacunas de desigualdade observadas no país. De acordo com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre-FGV), a taxa de desemprego entre as mulheres é superior à verificada entre os homens desde 2012.

A situação torna-se ainda mais crítica se observarmos que elas foram as que mais perderam empregos durante a pandemia da Covid-19, conforme informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A proposta do Programa Emprega + Mulheres é incentivar a adoção de medidas de apoio por parte dos empregadores para a contratação, a manutenção e a recolocação das trabalhadoras no mercado.

Entre as determinações do programa estão:

suporte aos cuidados com filhos de até cinco anos e 11 meses;

flexibilidade de jornada;

estímulo à aprendizagem profissional;

ações de prevenção e combate ao assédio sexual e outras formas de violência.

Para cumprir o que a legislação diz sobre esses assuntos, é importante contar com um programa de compliance bem estruturado. Esse e outros tópicos serão tratados nesta edição do Compliance Talks.

Conheça os palestrantes

Para falar sobre o tema “Programa Emprega + Mulheres: o papel e a importância da área de Compliance”, o clickCompliance reuniu especialistas renomados.

Chantal Pillet é advogada com mais de 17 anos de experiência em compliance e gerenciamento de riscos. Diplomada em Direito Empresarial e Internacional pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a Universidade de Paris, ela se especializou em compliance, anticorrupção e gestão de crise pela International Anti Corruption Academy (IACA) e Stanford Business School. É diretora de compliance do Grupo Carrefour Brasil.

Roberta Guasti também é advogada especialista em Direito Processual. Possui mestrado em Direito Privado e doutorado em Administração pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Atua como professora e compliance officer da Fundação Renova.

Com mais de 15 anos de experiência na área de compliance, Eduardo Staino é membro do Conselho Deliberativo do Instituto Brasileiro de Autorregulação do Setor da Infraestrutura (IBRIC) e do Comitê de Ética do Sinicon. Foi reconhecido como um dos profissionais mais admirados do Brasil na área de compliance pela LEC nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021. É responsável pelas áreas de compliance e integridade e auditoria interna do Grupo Andrade Gutierrez.

Inscrições gratuitas

As inscrições para o Compliance Talks são gratuitas, realizadas on-line e já estão abertas.

Quer saber mais sobre o programa Emprega + Mulheres e as novas regras para as empresas estarem em conformidade?

Acesse o site do evento e garanta já sua inscrição no Compliance Talks!