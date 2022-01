Programa CCBB Educativo: Confira programação

Para fechar janeiro, o CCBB Educativo promove presencialmente o último Lugar de Criação do mês com Oficina de Histórias no sábado, 29, às 15h. Sempre um bom convite para toda família. Além disso, a exposição Espelho Labirinto, segue aberta e traz um mundo de cores, imagens, formas e ações instigantes para o visitante.

PROGRAMAÇÃO PRESENCIAL

VISITAS MEDIADAS: Arte Brasileira no acervo do CCBB Brasília e Espelho Labirinto

Conversas sobre Arte Brasileira no Acervo do CCBB, explorando pinturas, gravuras, desenhos, esculturas, fotografias e objetos, com destaques para a produção de artistas de todo o país, como Caribé, Tomie Ohtake, Athos Bulcão, Anita Malfatti, Maria Bonomi.

Terças, quartas, sextas e domingos, às 12h e às 18h.

Quintas e sábados, às 12h.

Ponto de Encontro: Entrada do Museu, no primeiro andar.

Duração: 1 hora.

Capacidade: 10 pessoas, mediante agendamento prévio através da plataforma EVENTIM.

Classificação indicativa livre – recomendado para pessoas acima de 5 anos.

*Quintas e sábados, às 18h, opção de VISITA MEDIADA EM LIBRAS, ocorrendo simultaneamente em português, com tradução em língua brasileira de sinais (Libras).

As visitas agendadas realizadas pelos educadores do Programa CCBB Educativo são sempre pautadas a partir do contato com conteúdo das exposições e do patrimônio arquitetônico do CCBB e seu entorno. O encontro promove diálogos e exercícios de reflexão, levando em consideração a pluralidade dos públicos participantes. As visitas são realizadas de segunda a sexta-feira, de acordo com o funcionamento de cada CCBB, a partir de um agendamento prévio dos grupos interessados.

Duração: De 50 minutos a 1 hora e 30 minutos.

Capacidade: grupos de até 20 pessoas, com mínimo de 6 participantes.

Classificação indicativa Livre – recomendado para pessoas acima de 5 anos.

Inscrições: www.ccbbeducativo.com/visitasescolares



LUGAR DE CRIAÇÃO

O que é: Vivências para todos os públicos com atividades artísticas de criação e mediação cultural que estimulam o convívio e o diálogo com as artes e com temas da atualidade.

Serviço:

Horário: às 15h

Duração: 1h

Classificação indicativa: a partir de 3 anos

Capacidade: 24 pessoas, mediante agendamento prévio através da plataforma EVENTIM. Para esta atividade é emitido apenas um ingresso por CPF; o representante poderá estar acompanhado por até cinco (05) pessoas de sua família, com o mesmo ingresso.

Inscrições: www.ccbbeducativo.com

29/01 – OFICINAS DE HISTÓRIAS

Encontros de leitura mediada de livros ilustrados, seguidos pela criação de narrativas de invenção com imagens e textos reunidos em publicações artesanais.

Capacidade: 24 pessoas, mediante agendamento prévio através da plataforma EVENTIM. Para esta atividade é emitido apenas um ingresso por CPF; o representante poderá estar acompanhado por até 05 pessoas de sua família, com o mesmo ingresso.

Acesso: Evento gratuito.

Link para inscrição no www.ccbbeducativo.com

PROGRAMAÇÃO DIGITAL

VISITAS ON-LINE AGENDADAS



Atividades de mediação cultural para escolas e outras instituições em grupos de 10 a 45 pessoas, nos turnos da manhã, tarde e noite. As visitas mediadas realizadas pelos educadores são sempre pautadas pela conversa em torno de temas relevantes do presente, como as produções artísticas que nos ajudam a compreendê-lo e o patrimônio cultural como forma de construção de nossa identidade, levando em consideração a pluralidade de nossos públicos. Na modalidade virtual, nossas visitas acontecem mantendo essa vocação. Acreditamos que é possível manter a intensidade e a potência das conversas, mesmo à distância. A partir de ativações, questões e de uma escuta sempre atenta às experiências do público, os educadores prepararam visitas com temas distintos. As atividades envolvem o contato com conteúdo das exposições em conversas e exercícios de reflexão e invenção, preparados e acessíveis para pessoas de todas as idades. As visitas são realizadas de segunda a sexta-feira, em horários pela manhã, tarde e noite, a partir de um agendamento prévio dos grupos interessados.

Serviço:

Duração: de 50 minutos a 1 hora e 30 minutos

Capacidade: grupos de até 45 pessoas, com mínimo de 10 participantes

Classificação indicativa Livre – recomendado para pessoas acima de 5 anos.

Plataforma: zoom/ao vivo

Inscrições: [email protected]