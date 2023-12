Professora Natanry Osório receberá título de Cidadã Honorária de Brasília

Cerimônia especial ocorre nesta sexta-feira (8), às 19h, no Plenário da CLDF

A professora Natanry Ludovico Lacerda Osório será agraciada com o título de Cidadã Honorária de Brasília em uma cerimônia especial nesta sexta-feira (8), às 19h, no Plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

Natanry Osório, natural de Goiânia, chegou a Brasília em 1959, e desempenhou um papel fundamental na construção da capital federal. Casada com o advogado pioneiro da nova Capital, Antonio Carlos Osório, a professora dedicou-se à alfabetização, lecionando em Taguatinga, onde foi responsável por alfabetizar a primeira turma de candangos da cidade-satélite. Além disso, contribuiu significativamente para o ensino supletivo, atuando sob a indicação do Ministério da Educação.

Paralelamente à sua carreira no magistério, Natanry Osório envolveu-se em diversas ações assistenciais e comunitárias. Como voluntária, destacou-se na Comissão de Erradicação das Invasões, na Ação Social do Planalto e no Banco da Providência, onde criou os Centros Comunitários. Fundadora da Associação dos Moradores e Amigos Lindeiros do Canjerana, no Lago Sul, a professora também exerceu a função de administradora dessa região.

Reconhecida por sua dedicação à comunidade, Natanry Osório recebeu, em fevereiro de 2022, o prêmio “O Novo Olhar Sobre o Turismo” da Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF). Em abril do mesmo ano, assumiu a cadeira nº 47, do patrono José Ludovico de Almeida, no Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal (IGH-DF).

Membro ativo do Grupo de Mulheres do Brasil e cofundadora da Ação Social Pioneira (ASP), Natanry Osório desempenha um papel fundamental na iniciativa que busca resgatar a cidadania e a inserção social de crianças, jovens e famílias em situação de vulnerabilidade social.

A Ação Social do Planalto/ASP, fundada em 23 de setembro de 1963, é um exemplo tangível do comprometimento de Natanry Osório com a comunidade. São mais de 30 mil crianças atendidas. A organização, iniciada para acolher crianças e adolescentes que atuavam como pequenos jornaleiros, completou 60 anos de prestação de serviços educacionais e socioculturais à juventude. Inspirada por Carmela Salgado, a ASP segue os princípios de Dom Bosco, investindo em capacitação e promovendo um futuro digno para os educandos.

A cerimônia de entrega do título de Cidadã Honorária de Brasília é um merecido reconhecimento à trajetória de vida e ao legado da professora Natanry Ludovico Lacerda Osório, uma verdadeira pioneira que contribuiu de forma excepcional para o desenvolvimento e a construção da identidade da capital federal.

Serviço:

Entrega do título de Cidadã Honorária a Natanry Osorio

Data: 08/12

Horário: 19h

Local: Plenário da CLDF