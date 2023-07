Produtores enriquecem o calendário cultural de Águas Claras com um democrático e inclusivo carnaval fora de época, vem aí a Micarê da Toca

Uma festa multicultural, cheia de diversidade, na rua, de graça, do jeitinho que todo mundo gosta e com o astral festivo que a folia carnavalesca deve ter

Pensada e realizada por quem mora e conhece bem Águas Claras, a Micarê da Toca vai botar seu bloco na rua e deixar claro para todo o DF, nas tardes e noites de sábado e domingo, dias 29 e 30 de julho, que as águas de uma boa farra também rolam por lá.

No palco, estrategicamente montando em local amplo, com 1,7 mil m², e não muito próximo às áreas residenciais, na Avenida Boulevard Norte, próximo à rua 31 Sul, irão passar bandas e grupos, que vêm agitando o carnaval candango há anos e prometem botar todas e todos para dançar. Além dos shows, o espaço vai abrigar praça de alimentação e feira com expositores locais.

Tudo começou com uma roda de samba na Rua 31 Sul, nos anos de 2018 e 2019, quando ganhou a simpatia dos moradores da região. Em 2020, “geral compareceu e foi assim, no boca a boca, que nasceu o maior bloco de carnaval de rua de Águas Claras com a presença de mais de 5 mil pessoas, compartilhando alegria e diversão”, recordam os organizadores.

Para a edição deste ano, com fomento do FAC – Fundo de Apoio à Cultura -, a organização vai oferecer mais atrações, com mais segurança e melhor estrutura para todas e todos brincarem na paz, e tudo de graça! Nos dois dias, a festa começa às 15h e segue até as 22h. A edição do ano passado precisou ser cancelada em razão de alerta de temporal, o que colocaria em risco a segurança do público bem como dos artistas.

Quem abre a programação da Micarê da Toca é a Banda Maria Vai Casotras, formada exclusivamente por mulheres. O grupo percussivo agita geral com seu repertório diversificado de clássicos do samba, forró e axé. Em seguida, se apresenta a Alada Trovão da Mata, orquestra formada por 35 brincantes e regida pela toque dos tampores do Samba Pisado, e o Grupo Street Cadeirante, projeto de dança voltado para pessoas em cadeira de rodas. Encerrando a primeira noite de folia, o Bloco Eduardo e Mônica, que arrasta multidões com suas versões carnavalescas de clássicos do compositor Renato Russo e de bandas do rock nacional.

No domingo, o Grupo Simples Tok, com seu jeito brincalhão e irreverente promete agradar todos os públicos, com um repertório bastante variado que vai desde Zeca Pagodinho a artistas mais recentes como Thiaguinho. E para encerrar, o Banda Carnavália com suas sonoridades percussivas, levadas do Olodum e Timbalada, além de versões de músicas de O Rappa, Tim Maia, Lulu Santos, Paralamas do Sucesso e muitas outras.

Com a realização da Micarê da Toca, que é o primeiro carnaval fora de época de Águas Claras, “pretendemos trazer à população acesso a um produto artístico-cultural de qualidade, promovido por agentes culturais daqui e que propague valores democráticos e inclusivos e que contribua para o crescimento do setor cultural local”, comentam Alyson Soares e Paulo Souza, idealizadores e produtores da festa carnavalesca.

Serviço:

Micarê da Toca

Local: Rua do Lazer, Avenida Boulevard Norte próximo à rua 31 Sul

Dias e horário: sábado e domingo, dias 29 e 30 de julho, das 15h às 22h

Ingressos: retirada gratuita na plataforma Sympla

Campanha: doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível

Lema: Respeite as minas, as monas, as manas e qualquer tipo de discriminação não será tolerada.

Informações: @blocodatoca e @ts3produtora, no Instagram

Programação:

Sábado, 29 de julho

DJ La Ursa

Banda Maria Vai Casotras

Orquestra Alada Trovão da Mata

Grupo Street Cadeirante

Bloco Eduardo e Mônica

Domingo, 30 de julho

DJ NYKA

Banda Simples Tok

Banda Carnavália

Atração Surpresa