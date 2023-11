Produtores de blocos independentes realizam ato político em prol do Carnaval participativo

Ato visa chamar a atenção do Governo do Distrito Federal para a necessidade de fortalecer o diálogo com a sociedade civil

Blocos carnavalescos tradicionais do Distrito Federal convidam músicos, foliões e a população em geral a levarem seus instrumentos e participarem de um ato político nesta sexta-feira (10), a partir das 14h, em frente à Biblioteca Nacional de Brasília (Eixo Monumental). O ato visa chamar a atenção do Governo do Distrito Federal para a necessidade de fortalecer o diálogo com a sociedade civil e representantes do Carnaval do DF para a organização dos festejos de 2024.

Grupos como Suvaco da Asa, Divinas Tetas, Carnaval Delas, Vai com as Profanas, Sereia sem Pé e produtores culturais, personagens da cultura da cidade, reivindicam que a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal abra o diálogo para que o evento de 2024 aconteça a partir de um trabalho conjunto e sistemático.

Dentre outros temas, os grupos e produtores reivindicaram em carta enviada ao Secretário de Cultura do DF, Cláudio Abrantes, um calendário de reuniões e a elaboração de um plano de trabalho conjunto que envolva representantes do Governo e da sociedade para garantir o sucesso do evento no próximo ano. Eles reivindicam ainda a definição de um modelo de financiamento, a promoção da segurança e a difusão cultural.

Serviço:

Ato político em prol do Carnaval participativo

Sexta-feira, 10 de novembro

A partir das 14h

Local: Em frente a Biblioteca Nacional de Brasília (Eixo Monumental)

Mais informações: https://www.instagram.com/p/CzYnn_huR_l/