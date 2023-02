Primeiro Beijo e Santo Pecado agitam o Carnaval na Villa Boechat

Serão cinco dias de folia, incluindo uma matinê para a criançada. Os ingressos custam R$ 20 para os eventos diurnos e R$ 25 para os noturnos

Os agitos carnavalescos desembarcam na Granja do Torto, no espaço Villa Boechat. Para seu primeiro carnaval na capital, o empreendimento preparou uma programação intensa com dez atrações musicais – incluindo uma para as crianças na terça-feira , além de uma ação, o Festival de Verão, durante todos os dias de folia, a partir das 12h, com chope Stadt, cozumel, caipirinha, caipirosca de limão e laranja e água mineral sem gás à vontade por R$ 49,90.

Os embalos começam na sexta-feira (17), a partir das 18h, com o grupo Bom Partido e o Carnaval de Rita, às 22h. No sábado (18), sobem ao palco Kris Maciel e Quarteto (15h), e o grupo Três no Brega com o fantástico Baile de Máscaras (22h).

Enquanto no domingo, a programação musical começa com um bom samba e pagode com a banda Coisa Nossa (15h), e às 19h, muito forró com Felippe Rodrigues e Xote Regueado. Já na segunda-feira, Samba da Rita, às 15h, e a querida banda Primeiro Beijo (19h), serão os responsáveis por animar os brasilienses.

Na tradicional terça de Carnaval, a programação no período da tarde será dedicada para os pequenos foliões, com uma matinê do Três no Breguinha, a partir das 15h, enquanto a noite, será a vez dos pais de caírem na folia com o adorado Bloco Santo Pecado (19h).

Os ingressos custam de R$ 20 a R$ 50 e devem ser adquiridos no dia de cada evento, na entrada do Villa Boechat. lembrando que, quem adquirir o abadá (R$ 50), terá acesso garantido nos cinco dias de festa.

Serviço

Carnaval da Villa Boechat

Onde: Parque de Exposições Granja do Torto

Quando: 17 a 21 de fevereiro, sexta a terça-feira

Horário de funcionamento: 12h às 2h

Para mais informações: (61) 9 9959-9797 ou @villaboechat